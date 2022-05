Vidéo : la folle soirée en discothèque d'Erling Haaland après son dernier match avec Dortmund

Erling Haaland a fait ses adieux au Borussia Dortmund. L’attaquant norvégien, qui rejoindra Manchester City la saison prochaine, a disputé, ce week-end, son dernier match avec le club allemand. Et il a fêté son départ en discothèque.

A l’issue de la victoire contre le Herta Berlin (2-1), avec un dernier but inscrit sur penalty, Erling Haaland a été aperçu dans une boîte de nuit de la ville. Et il a donné de sa personne que ce soit sur comme en dehors de la piste de danse.

Erling Haaland in the club with Dortmund fans in his full tracksuit. pic.twitter.com/ieP9mgIpNF

— Football Tweet (@Football__Tweet) May 15, 2022