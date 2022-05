Vidéo : le but sensationnel inscrit par le Français Théo Hernandez avec l’AC Milan

Le but du titre ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais Théo Hernandez a inscrit assurément l’un des plus beaux buts de la saison en Italie, dimanche, lors de la victoire de l’AC Milan face à l’Atalanta Bergame à San Siro (2-0).

Le défenseur français a réalisé une chevauchée fantastique. A un quart d’heure du coup de sifflet final, alors que les Rosseneri menaient au score grâce à Rafael Leao, l’international tricolore (24 ans) a récupéré le ballon aux abords de sa surface de réparation après un tacle de Rade Krunic. Sans se poser de questions, il a traversé tout le terrain en éliminant plusieurs adversaires avant de tromper le gardien de l’Atalanta, Juan Musso, d’une frappe croisée du pied gauche.

Avec cette réalisation exceptionnelle, Théo Hernandez, qui a inscrit son 20e but avec l’AC Milan, a fait chavirer de bonheur tous les supporters milanais et impressionné ses coéquipiers comme Oliver Giroud et Zlatan Ibrahimovic. Mais cela n’a pas suffi au club lombard pour être sacré, car, dans la soirée, l’Inter Milan s’est imposé sur la pelouse de Cagliari (1-3) et est revenu à deux points de son rival avant la dernière journée.

Le Scudetto se jouera donc le week-end prochain avec l’AC Milan qui se déplacera sur la pelouse de Sassuolo (11e) et qui aura besoin d’un point pour être couronné, alors que l’Inter de Simone Inzaghi devra absolument battre la Sampdoria Gênes pour espérer conserver son titre de champion d’Italie.