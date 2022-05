PSG : Le départ de Lionel Messi déjà réglé ?

Lionel Messi devrait quitter le PSG à l’issue de son contrat l’été prochain pour prendre la direction des Etats-Unis et l’Inter Miami, dont il pourrait acquérir 35% des droits, selon la chaîne américaine DirecTV.

Le septuple Ballon d’or ne devrait pas s’éterniser à Paris. Sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2023, avec une année en option, Lionel Messi n’aurait pas l’intention de disputer une 3e saison avec le PSG. L’Argentin, qui n’a jamais caché son désir de rejoindre les Etats-Unis et d’évoluer en Major League Soccer, serait en passe de s’engager avec l’Inter Miami, actuel propriété de David Beckham. Il devrait également acquérir 35% de la franchise américaine. Et tout serait déjà prêt pour finaliser son arrivée. Ou presque. Le contrat n’attend plus que sa signature.

Ce n’est pas la première fois qu’un départ de Lionel Messi de l’autre côté de l’Atlantique est évoqué. Il y a un peu plus d’un an, le n°30 parisien, qui possède un appartement dans la ville de Floride, avait lui-même émis l’envie de jouer aux Etats-Unis avant la fin de sa carrière. «J’ai toujours dit que je voudrais profiter de l’expérience de vie aux Etats-Unis, jouer dans ce championnat. Mais je ne sais pas si ça arrivera, maintenant ou plus tard», avait-il déclaré. Il devrait donc franchir le pas l’année prochaine.

Mais avant de traverser l’Atlantique, il disputera une deuxième saison à Paris, où il a connu une première année mitigée. Débarqué l’été dernier en provenance de Barcelone, le natif de Rosario a eu du mal à trouver sa place. En témoignent ses statistiques en Ligue 1. S’il a délivré 13 passes décisives, il n’a inscrit que six buts en championnat (avant la dernière journée), soit son plus faible total depuis la saison 2005-2006.

Il a également été tancé par les supporters parisiens, avec Neymar, après l’élimination en 8e de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Certains avaient même réclamé son départ. Mais celui-ci ne devrait donc pas intervenir avant l’été prochain.