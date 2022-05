Ligue des champions : le somptueux hôtel de luxe dans l’Oise réservé par le Real Madrid pour la finale (photos)

Le Real Madrid posera ses valises dans un somptueux hôtel de luxe, situé dans l’Oise, pour préparer sa finale de la Ligue des champions, le samedi 28 mai prochain, au Stade de France, contre Liverpool.

C’est dans l’Oise que Karim Benzema et ses coéquipiers du Real Madrid prépareront la finale de la Ligue des champions. Désireux d’être à l’écart du centre de Paris, le club espagnol est attendu, à partir du 26 mai, à l’Auberge du Jeu de Paume à Chantilly, où il séjournera jusqu’à la rencontre face à Liverpool.

Situé à moins d’un kilomètre du château de Chantilly et à une quarantaine de kilomètres du Stade de France, théâtre de la finale, l’hôtel cinq étoiles a été entièrement privatisé. Aucun client venu de l’extérieur ne sera autorisé pour permettre aux Madrilènes de préparer ce rendez-vous dans les meilleures conditions.

Durant leur séjour, les hommes de Carlo Ancelotti et le staff des Merengue disposeront du confort nécessaire avec au total 92 chambres et suites, dont le prix moyen est de 500 euros, deux restaurants, divers salons, un spa, une salle de sport ou encore un golf (pour Gareth Bale ?), le tout s’étendant sur plus de 7.800 hectares.

Des infrastructures idéales pour préparer un événement aussi important et permettre au Real Madrid de soulever la 14e Ligue des champions de son histoire.