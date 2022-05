Roland-Garros 2022 : Djokovic, Alcaraz, Nadal… Qui sont les favoris ?

De Novak Djokovic à Rafael Nadal, sans oublier Carlos Alcaraz, ils sont plusieurs à pouvoir prétendre soulever la Coupe des Mousquetaires promise au vainqueur de Roland-Garros. Voici les principaux favoris de cette 121e édition des Internationaux de France, qui se déroulera du 22 mai au 5 juin.

Novak Djokovic

Il revient en forme au meilleur moment. Privé de l’Open d’Australie et des Masters 1000 d’Indian Wells puis de Miami, Novak Djokovic a connu un début de saison agité en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19. Mais après avoir également rencontré des difficultés à son retour sur les courts, le n°1 mondial serbe est monté en puissance ces dernières semaines jusqu’à remporter son premier titre de l’année au Masters 1000 de Rome, où il n’a pas concédé le moindre set. Avec ce sacre, il se présentera Porte d’Auteuil avec le statut de grand favori à sa propre succession.

Carlos Alcaraz

Il est la nouvelle terreur du circuit. A seulement 19 ans, Carlos Alcaraz n’en finit plus d’impressionner depuis le début de la saison. Désormais 6e joueur mondial au classement ATP, le prodige espagnol, considéré comme le digne successeur de Rafael Nadal, s’est distingué en remportant notamment les tournois de Rio de Janeiro et de Barcelone, ainsi que les Masters 1000 de Miami et Madrid. Après avoir fait l’impasse sur Rome pour se préserver physiquement, il est en quête de son premier sacre en Grand Chelem. Et il pourrait le conquérir sur la terre de Roland-Garros.

Rafael Nadal

Les incertitudes planent autour du maître des lieux. Si Rafael Nadal a remporté l’Open d’Australie en janvier dernier, son état physique inquiète en raison de sa blessure récurrente au pied gauche. Rattrapé par la douleur, il a été éliminé dès le 2e tour au Masters 1000 de Rome, ne laissant rien présager de bon avant de rejoindre la capitale française. Mais Nadal est chez lui à Roland-Garros avec 13 sacres. Et il n’est pas du genre à baisser les bras. Il faudra donc bien compter sur lui pour décrocher une 14e Coupe des Mousquetaires, synonyme de 22e titre en Grand Chelem.

Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev…

Plusieurs outsiders peuvent faire trembler la terre de ces Internationaux de France. Parmi eux, le Grec Stefanos Tsitsipas qui est toujours en quête de son premier titre en Grand Chelem. Finaliste malheureux l’année dernière face à Novak Djokovic, il a triomphé sur la terre battue de Monte-Carlo avant de s’incliner en finale à Rome encore face au Serbe. Autre prétendant, l’Allemand Alexander Zverev, qui avait atteint les demi-finales il y a un an. Très à l’aise sur ocre, il a atteint le dernier carré à Monte-Carlo et à Rome, ainsi que la finale à Madrid. Preuve qu’il devrait avoir son mot à dire comme d’autres.