Patrick Vieira frappe un supporter d'Everton venu le chambrer (vidéo)

A l’issue de la défaite de son équipe Crystal Palace à Everton (3-2), l’entraîneur français Patrick Vieira a été provoqué par plusieurs supporters adverses qui célébraient le maintien de leur équipe en première division anglaise. Le champion du monde 98 a réagi en frappant l’un d’entre eux.

Fin de saison difficile pour Patrick Vieira. Après l’envahissement du terrain d’Everton par des fans heureux de voir leur club assurer sa présence la saison prochaine dans l’élite du foot anglais, l’ancien coach niçois a eu maille à partir avec plusieurs hommes venus ouvertement le chambrer et l’insulter.

Patrick Vieira has been filmed in an altercation with an Everton fan on the pitch at Goodison Park during tonight’s pitch invasion. pic.twitter.com/MOliWvsSHJ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 19, 2022