Ligue 1 : Course au podium, lutte pour le maintien, meilleur buteur… Tous les enjeux de la 38e et dernière journée

La saison de Ligue 1 s’achève, ce samedi 21 mai, avec la 38e et dernière journée. Et entre la course au podium, la lutte pour le maintien ou encore le titre de meilleur buteur, elle ne manquera pas d’enjeux.

La course au podium…

Derrière le PSG, déjà sacré, trois clubs peuvent encore prétendre au podium : Monaco, Marseille et Rennes. Dauphin de Paris, grâce à une meilleur différence de buts par rapport à l’OM (+25 contre +21), Monaco est en ballotage favorable pour terminer à la 2e place. Mais le club de la principauté a un déplacement périlleux à Lens (7e). Marseille pourrait en profiter pour remonter sur la 2e marche de ce podium. Mais le club olympien n’aura pas non plus la tâche facile avec la venue au Vélodrome de Strasbourg (5e), qui peut encore espérer décrocher une place en Ligue Europa. A trois points derrière Monaco et Marseille, le Stade Rennais a encore un espoir de finir sur le podium, synonyme de Ligue des champions (qualification directe pour le 2e, tour préliminaire pour le 3e) en cas de contre-performance des Monégasques ou des Olympiens. Mais les hommes de Bruno Genesio, qui possèdent la meilleure différence de buts des trois équipes (+42), doivent impérativement s’imposer à Lille.

… et à la Ligue Europa

Là aussi trois équipes peuvent espérer finir à la 4e place : Rennes, Strasbourg et Nice. Le club breton sera assuré de terminer au pied du podium s’il prend au moins un point à Lille, peu importe le résultat de ses deux poursuivants. A deux points derrière le Stade Rennais, les Strasbourgeois, en déplacement à Marseille, et Nice, qui se rend à Reims, n’ont pas leur destin entre les mains et sont dans l’obligation de s’imposer pour prétendre terminer à cette 4e place.

La lutte pour le maintien

Comme en haut du tableau, la bataille fait rage en bas du classement avec, encore une fois, trois clubs à la lutte pour ne pas descendre en Ligue 2. Même si pour Bordeaux, la mission est quasiment impossible avec trois points de retard sur Saint-Etienne et Metz et une différence de buts largement défavorable (-42). La 18e place, synonyme de barrages, devrait donc se jouer entre les Messins et les Stéphanois. Elle est pour le moment occupée par le club lorrain grâce à une meilleure différence de buts (-29 contre -35). Mais les hommes de Frédéric Antonetti se déplacent sur la pelouse du Parc des Princes, où le PSG est invaincu cette saison en championnat (15 victoires, 3 nuls), alors que, dans le même temps, les Verts vont à Nantes. Et pour espérer remonter au 18e rang, Saint-Etienne devra faire un meilleur résultat que Metz.

Le titre de meilleur buteur

Un duel d’internationaux français. Avant de se retrouver en équipe de France pour les matchs de Ligue des nations, Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder vont se disputer à distance le titre de meilleur buteur du championnat. L’attaquant du PSG, qui vise ce titre pour la 4e saison consécutive, occupe pour l’instant la tête du classement avec 25 réalisations. Mais il est suivi de très par l’ancien toulousain et ses 24 buts, après son triplé inscrit la semaine passée contre Brest. Tout se jouera donc lors de cette ultime journée. Les défenseurs de Metz, qui devront contenir Mbappé, et de Lens, qui auront face à eux Ben Yedder, sont prévenus. Et Kylian Mbappé pourrait réaliser un doublé historique car il est bien parti pour être sacré également meilleur passeur avec 17 passes décisives à son actif cette saison (contre 13 pour Lionel Messi et Benjamin Bourigeaud). Aucun joueur n’a réussi cet exploit sur une saison.

L’avenir de Kylian Mbappé connu ?

Kylian Mbappé va-t-il disputer son dernier match avec le PSG et en Ligue 1 ? L’attaquant tricolore est en fin de contrat avec le club de la capitale et n’a toujours pas dévoilé ses intentions entre prolonger à Paris ou prendre la direction du Real Madrid. La semaine passée, après avoir reçu le trophée de meilleur joueur de la saison, il a affirmé que son choix était «quasiment» fait et qu’il annoncerait sa décision avant le prochain rassemblement de l’équipe de France programmé le samedi 28 mai. Et cette annonce pourrait intervenir en marge de la rencontre face à Metz, mettant ainsi fin à un feuilleton qui dure depuis de longs mois. Une chose est sûre, ces moindres faits et gestes seront scrupuleusement scrutés.