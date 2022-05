«Je suis ravi pour l’OM» : Zinedine Zidane se réjouit de la qualification de Marseille pour la Ligue des champions

Alors qu’il est annoncé au PSG pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc, Zinedine Zidane s’est réjoui de la qualification directe de l’OM pour la Ligue des champions la saison prochaine, dans une interview accordée, ce dimanche, à La Provence.

Une sortie qui ne devrait pas passer pas inaperçue. Depuis plusieurs heures, et la prolongation de Kylian Mbappé au PSG jusqu'en 2025, le nom de Zinedine Zidane circule à nouveau pour prendre la succession de Mauricio Pochettino comme entraîneur du club parisien. L’émir du Qatar en personne aurait même pris le dossier en main pour convaincre l’ancien meneur de jeu, libre depuis son départ du Real Madrid en fin de saison dernière, de s’asseoir sur le banc du PSG.

Mais alors qu’il réserverait sa réponse, «Zizou» est sorti du slience. Non pas pour évoquer son avenir et une éventuelle arrivée à Paris, mais pour se réjouir de la qualification directe de… l’OM pour la Ligue des champions la saison prochaine, après la victoire des Olympiens contre Strasbourg (4-0) conjuguée au match nul de Monaco à Lens (2-2).

«Je n’étais pas devant le match, mais je suis ravi. Quand on est supporter de l’OM, on est ravi. Je suis ravi de leur qualification directe. Ça s’est fait dans les dernières minutes et ça aurait pu être Monaco, mais je suis content pour Marseille que ce soit eux», a déclaré Zinedine Zidane à La Provence. Reste à voir comment ces déclarations seront perçues à Paris en raison de la rivalité toujours aussi présente entre l’OM et le PSG.