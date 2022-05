PSG : Leonardo démis de ses fonctions, Mauricio Pochettino bientôt remercié et remplacé par Zinedine Zidane ?

Quelques heures après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, Leonardo a été démis de ses fonctions de directeur sportif du club de la capitale. Mauricio Pochettino pourrait lui aussi être rapidement remercié.

Le changement, c’est maintenant pour le PSG. La prolongation de Kylian Mbappé, samedi, jusqu’en 2025, va engendrer de nombreux bouleversements à tous les étages du club de la capitale. Et les grandes manœuvres ont déjà commencé avec le renvoi de Leonardo. C'est tard samedi soir, à peine le match contre Metz (5-0) et la saison terminés, que le Brésilien, absent lors des festivités, a été démis de ses fonctions.

Et son successeur serait déjà tout trouvé avec Luis Campos. Le Portugais est notamment connu en France pour avoir contribué au titre de champion de France de l’AS Monaco en 2017 et surtout à l’éclosion de Kylian Mbappé au sein du club de la principauté. L’enfant de Bondy, plus que jamais placé au centre du fameux «projet» parisien, ne serait d’ailleurs pas étranger à l’arrivée de Campos.

Départ imminent de Pochettino

Mais ce ne sera pas le seul changement. Le prochain pourrait intervenir très rapidement avec le licenciement de Mauricio Pochettino. Si l’entraîneur argentin a répété à plusieurs reprises qu’il avait encore un an de contrat avec le club parisien, son sort serait d’ores et déjà scellé. L’annonce de son renvoi pourrait même intervenir dans les prochaines heures.

Pour lui succéder, un nom revient encore et encore. Il s’agit de celui de Zinedine Zidane, érigé en priorité absolue par les dirigeants. Le dossier aurait même été pris en mains par l’émir du Qatar en personne, qui entretient de bonnes relations avec «Zizou». Des discussions ont été entamées avec l’ancien meneur de jeu, toujours animé par la volonté de prendre en mains l’équipe de France.

Mais il n'a pas totalement fermé la porte ouverte pour s’assoir sur le banc parisien. Et la prolongation de Kylian Mbappé, qui a très certainement obtenu des garanties sur l’identité du futur coach parisien, pourrait très bien faire pencher la balance coté PSG. Les négociations devraient se poursuivre et s'intensifier pour le convaincre. Une chose est sûre, la révolution est en marche à Paris.