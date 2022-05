PSG : Kylian Mbappé officialise sa prolongation jusqu'en 2025

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a tranché sur son avenir et a décidé de prolonger l’aventure avec le club de la capitale, déclinant l'offre du Real Madrid.

Le monde du football attendait de connaître le choix de Kylian Mbappé. Et il a enfin tranché. En fin de contrat, le 30 juin prochain, avec le Paris Saint-Germain, l’international français hésitait entre vivre une nouvelle aventure au Real Madrid ou prolonger avec le PSG. Il a finalement choisi de prolonger avec le club parisien, qu'il avait pourtant voulu quitter pour la formation espagnole l'été dernier.

Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, a confirmé ce samedi devant le public du Parc des princes, euphorique, la prolongation du contrat du joueur, présent à ses côtés sur une estrade posée sur la pelouse pour l'occasion. «Je suis très content de rester en France, à Paris, dans ma ville. J'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus faire, jouer au foot et gagner des trophées», a déclaré l'attaquant français.

Un contrat XXL d'une durée de trois ans, soit jusqu'en 2025, a convaincu Kylian Mbappé de rester dans la capitale française. En effet, un salaire record, qui ferait de lui le joueur le mieux payé au monde, et une importante prime à la signature lui auraient été proposés.

La fin d’un feuilleton

C’est donc la fin d’un feuilleton qui aura tenu le monde du football en haleine durant plus d’un an. Alors que Mbappé avait annoncé son envie de rejoindre le Real Madrid il y a un an, il a été contraint de rester, la direction parisienne n’ayant pas accepté l’offre proposée par le club madrilène.

Les cartes ont alors été redistribuées ces dernières semaines et en interne les deux clubs ont continué le forcing pour convaincre le champion du monde. Et c’est donc le PSG qui a su se montrer le plus convaincant pour avoir le dernier mot sur ce dossier.

Cette prolongation n'est sûrement qu'un début pour le PSG, car elle devrait amener plusieurs gros changements dans l’organigramme du club plus de deux mois après le nouvel échec en Ligue des champions avec l'élimination en 8e de finale face… au Real Madrid.