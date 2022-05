Roland-Garros 2022 : Evan Fournier, Claude de Koh-Lanta… Des personnalités vont mettre l’ambiance sur le court central

Au cours des dix sessions de soirée, programmées sur le court Central de Roland-Garros, plusieurs personnalités vont mettre l’ambiance au milieu des spectateurs. Et ça commence dès ce lundi pour le match entre Novak Djokovic et Yoshihito Nishioka.

Il va ouvrir le bal. Le célèbre basketteur français Evan Fournier va avoir la charge de mettre l’ambiance, ce lundi, sur le court central de Roland-Garros au sein de la «We Are Tennis Fan Academy» créée par BNP Paribas en 2015. Il sera imité par d'autres personnalités pour les neuf autres sessions de soirée programmées sur le court.

Au milieu de cette école de supporters de tennis, qui fait son retour après deux ans d’absence en raison de la crise sanitaire, Evan Fournier va devoir assurer le show pour chauffer le public présent dans les tribunes pour l’entrée en lice dans le tournoi de Novak Djokovic face au Japonais Yoshihito Nishioka.

On a tous la passion du tennis qui se réveille en nous à l’approche de @rolandgarros !





Tentez de gagner des places au sein de la WATFA et venez donner de la voix pendant les night sessions ! https://t.co/J1OvY87y6X #RéunisParLaPassion pic.twitter.com/YaLgJKsgoo — We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) May 19, 2022

Au cours de cette initiative, plus de 500 fans, invités par BNP Paribas, animeront les 10 soirées du tournoi (du 23 mai au 1er juin) en compagnie de plusieurs personnalités, reconnues pour leurs qualités d’ambianceur comme Claude de Koh-Lanta ou encore Cartman, ainsi que des joueurs et joueuses de tennis français.

Ces soirées, et leur scénarisation inédite «DJ set et match», proposeront également un plateau de dix DJs, qui seront aux platines chaque soir pour enflammer le court central avant l'arrivée des joueuses et des joueurs. Ambiance garantie.