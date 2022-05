Angleterre : Kurt Zouma a plaidé coupable d'avoir maltraité son chat

Kurt Zouma était attendu, ce mardi, devant la justice britannique à Londres pour maltraitances sur son chat. Et le défenseur français a plaidé coupable.

L’international français de football Kurt Zouma, qui avait été épinglé début février après la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, où on le voyait donner un coup de pied à son chat, a plaidé coupable, ce mardi, devant la justice britannique, d'avoir maltraité son animal de compagnie.

De son côté, son frère Yoan, qui est poursuivi pour complicité pour avoir enregistré et diffusé la vidéo, a reconnu avoir «aidé, encouragé, conseillé ou incité son frère aîné à commettre une infraction».

La procureure en charge de l'affaire a révélé que la fameuse vidéo, qui avait suscité de nombreuses indignations en France comme en Angleterre, avait été tournée après des dégâts commis par les chats qui auraient abîmé une chaise.

«Kurt Zouma est déterminé à punir ou à prendre en quelque sorte des mesures de représailles pour les dégâts causés», a-t-elle indiqué. Elle a ajouté que «depuis que ces images ont été rendues publiques, il y a eu une recrudescence de personnes frappant des chats et publiant les images sur divers réseaux sociaux».

Kurt Zouma et son frère devraient connaître leur peine lors d'une audience programmée le mercredi 1er juin.

Depuis la révélation de cette affaire, les deux chats de Kurt Zouma ont été confiés à la société de protection des animaux RSPCA, qui avait lancé une procédure pour que Kurt et Yoan Zouma soient poursuivis en vertu de la législation pour la protection du bien-être animal.

Des sanctions financières

Le club londonien n'avait pas suspendu son joueur et l'avait même fait jouer un match le soir de la révélation de l'affaire, provoquant une immense vague de protestation.

Le joueur avait finalement écopé d'une amende de 300.000 euros, la plus élevée possible, infligée par son club, et l'équipementier sportif Adidas avait rompu un contrat de sponsoring avec le joueur.

West Ham avait assuré que, selon les informations dont disposait le club, les chats n'ont «subi aucune blessure physique.»

Le club avait ensuite assuré que la sanction financière infligée au joueur avait été reversée à des associations de protection des animaux.