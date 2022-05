NBA CORNER : Analyse des finales de conférences

Le podcast NBA CORNER reçoit l’auteur Julien Müller pour parler des finales de conférence, avec à l’Est le duel entre le Heat de Miami et les Celtics de Boston. Et à l’Ouest, les Mavericks de Dallas face aux Warriors de Golden State.

Sur un nuage depuis l’entame des playoffs, Jimmy Butler compte bien conduire le Heat à la victoire comme en 2020 face aux Celtics. Boston tourne à plein régime après avoir éliminés les champions en titre, les Bucks de Milwaukee, dans le sillage d’un Jayson Tatum absolument inarrêtable depuis deux matches.

Vainqueurs des Suns de Phoenix, qui étaient pourtant les finalistes de la saison passée et la meilleure équipe de la saison régulière, les Mavericks savent pouvoir compter sur le talent irréel de Luka Doncic pour les emmener le plus loin possible dans ces playoffs.

En face, les Warriors possèdent l’expérience des grands moments grâce à son trio composé de Draymond Green, Klay Thompson et Stephen Curry. Mais attention à ne pas sous-estimer une équipe de Dallas qui déborde de confiance.