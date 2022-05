«Le Tour de France est toujours dans mon esprit» : Julian Alaphilippe espère être au départ de la Grande Boucle

Tout juste un mois après sa terrible chute sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe reprend peu à peu l’entraînement et espère être remis à temps pour être au départ du Tour de France (du 1er au 24 juillet).

Julian Alaphilippe est engagé dans une course contre-la-montre. Avec en point de mire le départ du Tour de France prévu le 1er juillet prochain à Copenhague (Danemark).

La route est encore longue et le champion du monde tricolore a encore beaucoup de chemin à parcourir pour être présent dans la capitale danoise, mais l’espoir renait un mois après sa terrible chute sur Liège-Bastogne-Liège.

Victime d’un pneumothorax et de plusieurs fractures, il était resté hospitalisé pendant plusieurs jours. Mais les derniers examens se sont révélés rassurants. «La bonne nouvelle était que mon poumon avait complètement récupéré, ce dont j’étais bien sûr très heureux. Les os cassés étaient encore douloureux, ce qui est tout à fait normal car ces blessures mettent plus de temps à se rétablir», a-t-il indiqué dans un communiqué.

