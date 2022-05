Rugby : Leinster-La Rochelle, une seconde chance pour les Maritimes en finale de la Champions Cup

Pour la seconde année consécutive, le Stade Rochelais aborde une finale de Champions Cup. Cette année, les Rochelais affronteront le Leinster, ce samedi 28 mai, au Stade Vélodrome à Marseille, à 17 heures 45. L’occasion pour les Jaune et Noir d’aller chercher un premier titre européen.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer. Ce samedi 28 mai, La Rochelle affrontera les Irlandais du Leinster en finale de la Champions Cup, à Marseille au Stade Vélodrome. Alors qu’ils ne sont pas favoris, les Maritimes ont une première couronne européenne à aller chercher.

Si la tâche semble complexe pour les Bagnards, elle n’est toutefois pas impossible. L’an passé, les Rochelais avait affronté le Leinster en demi-finale de la Coupe d’Europe, où ils s’étaient imposés 32-23. Mais cette fois-ci les hommes de Ronan O’Gara auront fort à faire afin de renouveler cet exploit…

Pour cause, les Dublinois frappent fort cette saison avec en moyenne, 49 points marqués lors de chaque match de Champions Cup. Déjà quatre fois titrés dans la compétition, les Irlandais disposent de joueurs de taille pour affronter La Rochelle.

La Rochelle pour stopper le rouleau compresseur irlandais ?

Grand favori, le Leinster a fait un parcours sans faute jusqu’à présent. Le club Irlandais avait même terrassé le Champion d’Europe en titre, le Stade Toulousain, en s’imposant 40 à 17 lors de la demi-finale. De sont côté, La Rochelle s'était imposée 20-13 en demi-finale face au Racing 92, dans un match haché et plein d'indiscipline.

Face au Leinster, La Rochelle va tenter de déjouer tous les pronostics. Depuis sa remontée en Top 14 en 2014, le Stade Rochelais ne cesse de monter en puissance : demi-finaliste du Top 14 en 2017 et 2019, finaliste en 2021, finaliste du Challenge Cup en 2019 et finaliste de la Champions Cup en 2021.

Il manque pourtant une seule chose à La Rochelle afin de concrétiser toutes ces années de travail : un titre. Un objectif qui semble bien ancrée dans l’esprit des joueurs : «On aime bien être dans l’ombre et faire mentir les pronostics. L’objectif est de décrocher un titre. On ne parle pas de défaite, car si on commence à en parler, c’est la fin», a affirmé le capitaine Grégory Alldritt à l’Agence France Presse.