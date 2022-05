Ligue des champions : une réunion ministérielle se tient aujourd'hui pour «cerner les dysfonctionnements»

Suite aux débordements qui ont retardé le match de finale de la Ligue des champions samedi, les organisateurs, la police et les autorités locales se réunissent ce lundi, à 11 heures. Le but de cette réunion sera de «cerner les dysfonctionnements» et les problèmes d'accès de supporters au Stade de France, a annoncé le ministère des Sports et des Jeux olympiques.

Après la polémique, le gouvernement prend les choses en main. Le ministère des Sports et des Jeux olympiques avait annoncé dimanche qu'une réunion aurait lieu ce lundi, afin de «cerner les dysfonctionnemments» qui ont empêché la finale de la Ligue des Champions de démarrer dans les temps ce samedi. Retardée de plus de trente minutes, la rencontre entre le Real Madrid et Liverpool a donné lieu à des débordements qui ont choqué la presse étrangère, le site espagnol Semana évoquant même des «scènes de chaos».

«Avec le ministre de l’Intérieur, nous déplorons les incidents qui ont émaillé la soirée de la Ligue des champions samedi soir au Stade de France et regrettons que certains supporters munis de billets n’aient pu assister au match», a indiqué dans un communiqué la nouvelle ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques Amélie Oudéa-Castera.

«La priorité est désormais de cerner très précisément les dysfonctionnements avec l’UEFA, la Fédération française de football, le Stade de France, la Préfecture de police de Paris, la Préfecture de Seine-Saint-Denis et la mairie de Saint-Denis afin d’en tirer toutes les leçons pour éviter que de tels incidents se reproduisent pour nos futurs grands événements sportifs internationaux», poursuit le communiqué.

Alors que de nombreux supporters tentaient de s'introduire dans le Stade de France sans billets, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène, une initiative particulièrement décriée par la presse étrangère.

105 interpellations et 39 gardes à vue selon le ministère de l'Intérieur

Suite aux débordements, 105 personnes ont été interpellées et 39 ont été placées en garde à vue, selon le ministère de l'Intérieur. Sur Twitter, Gérald Darmanin a réagi en assurant que «des milliers de 'supporters' britanniques, sans billet ou avec des faux billets, ont forcé les entrées et, parfois, violenté les stadiers».

Si certains tentent de retenir l'inoubliable image des Madrilènes brandissant leur 14e Ligue des champions, d'autres ne décolèrent pas, notamment sur les réseaux sociaux, où le hashtag «La honte» a été utilisé plusieurs milliers de fois.