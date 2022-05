Ligue des champions : Karim Benzema désigné joueur de la saison

L’UEFA a nommé le tricolore Karim Benzema meilleur joueur de la saison 2021/2022 de Ligue des champions.

Un pas en plus vers le ballon d’Or ? L’UEFA a annoncé ce mardi 31 mai, sur les réseaux sociaux, que l’attaquant du Real Madrid et de l’Equipe de France Karim Benzema était élu meilleur joueur de la Ligue des champions 2021/2022.

«Le panel d'observateurs techniques de l'UEFA a nommé Karim Benzema du Real Madrid Joueur de la saison de l'UEFA Ligue des Champions 2021/22», a écrit l'organisation européenne sur son compte Twitter.

UEFA's Technical Observer panel have named Real Madrid's Karim Benzema as the 2021/22 UEFA Champions League Player of the Season @Benzema | #UCL

