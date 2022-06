Roland-Garros 2022 : Rafael Nadal dompte Novak Djokovic et file en demi-finales

Au terme d’un bras de fer de plus de quatre heures, Rafael Nadal est venu à bout, ce mardi soir, de Novak Djokovic en quarts de finale de Roland-Garros (6-2, 4-6, 6-2, 7-6). L’Espagnol affrontera, vendredi, l’Allemand Alexander Zverev pour une place en finale.

Rafael Nadal est éternel ! Dans une 59e confrontation d’anthologie face à Novak Djokovic, l’Espagnol a livré une bataille exceptionnelle pour dompter le n°1 mondial en quatre sets et s’offrir une énième demi-finale sur sa terre battue fétiche. Une terre qui a été le théâtre de ses plus grands exploits tout au long de sa carrière et qui lui ferait presque oublier son corps endolori.

Car le Majorquin avait débarqué Porte d’Auteuil dans l’inconnu après avoir été victime d’une fracture de fatigue aux côtes il y a deux mois et d’une blessure «chronique et incurable» au pied gauche à dix jours du début du tournoi. Sans oublier qu'il sortait d’un combat particulièrement usant de près de quatre heures et demi face au Canadien Félix Auger-Aliassime. Mais il en plus pour mettre à mal Rafael Nadal surtout dans son jardin du court central et avec un public tout acquis à sa cause.

D’entrée, il a mis le Serbe sous pression et pris les commandes de la partie avec un niveau de jeu stratosphérique. Novak Djokovic a eu beau tenté de résister, mais il s’est rapidement retrouvé impuissant face à l’homme aux 21 titres du Grand Chelem. Et après une heure et quart de jeu, Nadal avait empoché la première manche et s’était détaché dans la seconde avec un double break (3-0).

Mais il a quelque peu levé le pied par la suite. Djokovic en a immédiatement profité pour s’engouffrer dans la brèche et refaire son retard en remportant la deuxième manche. A ce moment, la partie semblait avoir tourné en faveur du tenant du titre. Sauf que Nadal, dont la détermination n'est plus à prouver, est reparti de l’avant pour remettre la main sur la partie avec le gain de la 3e manche.

Touché mais pas coulé, Novak Djokovic a eu un nouveau sursaut d’orgueil pour faire la course en tête dans la 4e manche. Il a même eu deux balles de set pour revenir à égalité et s’offrir une 5e manche décisive. Mais il a laissé passer sa chance et tout s’est finalement joué au tie-break. Un jeu décisif conclu d’une main de maître par l’Espagnol, même si Djokovic a sauvé trois balles de match avant de finir par s’incliner.

Cette victoire, qui forge un peu plus sa légende à Roland-Garros, fait désormais de Rafael Nadal le grand favori pour le titre. Mais sur sa route vers sa 14e Coupe des Mousquetaires et son 22e titre en Grand Chelem, il devra écarter l’Allemand Alexander Zverev, tombeur un peu plus tôt du jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz, pour s'ouvrir les portes d'une nouvelle finale. Ce sera vendredi, le jour de son 36e anniversaire. Inutile de lui demander quel serait le plus beau des cadeaux…