Coupe du monde 2026 : l'arrivée des joueurs de l'équipe de France à Clairefontaine (en images)

À l’aube de la finale de la Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain (PSG) et Arsenal, une partie des joueurs de l’Équipe de France est arrivée ce vendredi à Clairefontaine pour s’entraîner. Voici les premières images dévoilées.

À l’occasion du dernier rassemblement avant la Coupe du monde de football 2026 qui débute en juin prochain, les joueurs de l’Équipe de France sont arrivés à Clairefontaine, dans les Yvelines, le Centre National du football ce vendredi. Coachés par l’entraîneur Didier Deschamps pour la quatorzième année consécutive, les Bleus affronteront le Sénégal le 16 juin prochain et marqueront ainsi le coup d’envoi de cette compétition qui se tiendra au MetLife Stadium d'East Rutherford (New Jersey).

Si seulement 18 des 26 joueurs de l’Équipe de France sont arrivés sur place pour s’entraîner, les huit joueurs manquants, membres du PSG et d’Arsenal, devraient rejoindre leurs coéquipiers après le match de la finale de la Ligue des Champions qui se disputera ce samedi 30 mai à Budapest. En attendant l’arrivée de Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, William Saliba, Maxence Lacroix et Jean-Philippe Mateta, voici les photos des Bleus, déjà présents au stade de Clairfontaine.

Aurélien TCHOUAMENI (#8 / Milieu de terrain) [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]

Ibrahima KONATE (#15 / Défenseur) [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]

Adrien RABIOT (#14 / Milieu de terrain) [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]

Théo HERNANDEZ (#19 / Défenseur) [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]

Manu KONE &amp;amp;amp;nbsp;(#6 / Milieu de terrain) [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]

Marcus THURAM (#9 / Attaquant) [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]

Mike MAIGNAN (#16 / Gardien de but) [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]

Maghnes AKLIOUCHE (#25 / attaquant) [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]

Dayot UPAMECANO (#4 / Défenseur) [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]

Malo GUSTO (#2 / Défenseur) [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]

N'Golo KANTE (#13 / Milieu de terrain) [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]

Rayan CHERKI (#24 / Milieu de terrain) [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]

Brice SAMBA &amp;amp;nbsp;(#1 / Gardien de but) [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]

Lucas DIGNE (#3 / Défenseur) [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]

Robin RISSER (#16 Gardien de but) [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]

Jules KOUNDE (#5 / Défenseur) [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]

Kylian MBAPPE (#10 / Attaquant) [Anthony Bibard/FEP/Icon Sport]

Si l'attaquant Michael Olise n'a pas été aperçu auprès de ses confrères à Clairefontaine, il devrait, à son tour, rejoindre prochainement l'équipe pour s'entraîner.