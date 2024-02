Tennis : Rafael Nadal vise Roland-Garros et les JO 2024 de Paris

Rafael Nadal a confié, mercredi soir, qu’il avait Roland-Garros et les Jeux olympiques 2024 de Paris comme objectifs pour cette saison, qui doit être la dernière de sa carrière.

Il est toujours ambitieux. Ancien n°1 mondial, Rafael Nadal a déclaré, mercredi, que Roland Garros et les JO 2024 de Paris figuraient parmi ses objectifs cette saison qui devrait être la dernière de sa carrière.

«Je n'ai pas décidé à 100% (...), je ne sais pas quelles compétitions il me reste à jouer, je me doute qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je ne peux pas le confirmer, a répondu Nadal lors d'une interview à la chaîne de télévision espagnole La Sexta. Peut-être que dans trois mois je serai en bonne santé, j'en profiterai et je voudrai continuer (mais) compte tenu de mes antécédents, il m'est difficile d'envisager ce scénario.»

«Mon sentiment est qu'il ne me reste plus beaucoup d'épreuves à jouer», a réaffirmé le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem. «Roland Garros est l'un de mes objectifs», a-t-il assuré.

«J'aimerais également participer aux Jeux olympiques», a ajouté le joueur sacré 14 fois sur la terre battue parisienne, précisant qu'il n'était pas «sûr à 100%» d'être en bonne condition.

Le Majorquin est actuellement blessé depuis plus d'un mois. Il a notamment dû déclarer forfait pour l'Open d'Australie et plus récemment pour le tournoi de Doha qui a lieu la semaine prochaine.