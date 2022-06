Roland-Garros : la Polonaise Iga Swiatek remporte le tournoi pour la deuxième fois de sa carrière

La Polonaise Iga Swiatek remporte son deuxième Roland-Garros en s'imposant 6/1 6/3 en finale face à l'Américaine Coco Gauff.

Iga Swiatek, 21 ans, numéro 1 mondial s'est octroyée son deuxième titre de grand chelem et son deuxième Roland-Garros après son sacre en 2019, aux dépens de la jeune Américaine Coco «Cori» Gauff, 18 ans et 23e au classement WTA.

La Polonaise n'a fait qu'une bouchée de son adversaire en 1h08 mn, bouclant notamment le premier set 6/1 en 32 minutes. Impressionnante depuis le début du tournoi, celle qui n'a perdu qu'un set de la quinzaine sur la terre battue d'Auteuil, reste invaincue depuis le mois de février et conforte ainsi son statut de numéro 1 mondial du tennis féminin. Avec 35 victoires d'affilées, elle égale le record de Vénus Williams et signe un 6e sacre consécutif en six tournois.

Les finales d'@iga_swiatek depuis 2020 :



9 victoires, 0 défaite



Dont 6 face à des membres du Top 10



18 sets remportés, 0 set concédé



1,78 jeu perdu par set en moyenne





Patronne. pic.twitter.com/r2JxYqzjCo — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) June 4, 2022

Son adversaire Cori Gauff, pour la première fois de sa carrière en finale d'un tournoi du Grand Chelem n'a rien pu faire face à la qualité de jeu de la meilleure joueuse du monde, accumulant entre autres les fautes directes. Avec moins de 50 % de points gagnés derrière sa première balle, Gauff pouvait difficilement renverser la vapeur de ce match aux allures de tornade.

Terrassée en seulement 32 minutes dans la première manche (6/1), l'Américaine s'est accrochée en début de seconde manche en breakant Swiatek et confirmant pour mener 2/0, mais ça n'a pas suffit pour déstabiliser son adversaire. Déjà victorieuse à Auteuil en 2019, Iga Swiatek a ensuite enchainé 5 jeux consécutifs pour conclure le match 6/1 6/3 en 1h08 mn et s'offrir un deuxième sacre.