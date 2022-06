Dakar 2023 : parcours, dates… tout savoir de la prochaine édition du rallye-raid

La prochaine édition du Dakar, dont la course aura lieu en janvier 2023 en Arabie saoudite, a été présentée ce dimanche. Voici tout ce qu’il faut retenir.

La quatrième édition du Dakar en Arabie saoudite – la 45e au total – se déroulera du 31 décembre 2022 au 15 janvier 2023.

