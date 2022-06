NBA : Les Warriors et les Celtics portent des t-shirts contre les violences par arme à feu

A l'occasion du deuxième match de la finale NBA, les joueurs des Boston Celtics et des Golden State Warriors étaient vêtus de t-shirts «End Gun Violence» demandant l’arrêt des violences par arme à feu.

Solidarité. Les Boston Celtics et les Golden State Warriors sont sous les feux des projecteurs alors qu'ils s'affrontent en finale NBA. Ils en ont alors profité pour faire passer un message. En effet, avant le début du deuxième match, ce dimanche, les joueurs des deux équipes ainsi que les deux entraîneurs principaux, à savoir Ime Udoka des Celtics et Steve Kerr des Warriors, ont porté des t-shirts affichant leurs soutiens aux victimes des fusillades qui ont récemment secoué les Etats-Unis, à travers le message «End Gun Violence» (Stop aux violences par arme à feu).

Lors de la conférence de presse d’avant-match, Steve Kerr, qui a lancé un appel émouvant en faveur d’une réforme sur le port d’arme à feu après la fusillade d’une école d’Uvalde au Texas, où 19 enfants et deux enseignantes ont été tués, est revenu sur le choix de porter un tel t-shirt.

«Nous sommes convaincus, en tant que ligue, qu'il est temps que les gens prennent conscience et participent à ce qui devrait être un effort national pour limiter la violence par arme à feu (…) Il existe des moyens de la limiter», a affirmé l'entraîneur des Warriors.

«Il y a des choses que nous pouvons faire qui ne violeraient pas les droits du deuxième amendement, mais qui sauveraient des vies. L'idée de porter ce t-shirt par les deux équipes consiste à faire prendre conscience aux gens qu'ils peuvent contribuer à différents groupes de sécurité des armes à feu, de prévention de la violence armée.», a-t-il ajouté.

De son côté, l’entraîneur des Celtics, Ime Udoka, n'a pu que confirmer les dires de Kerr.

«La sensibilisation porte sur des choses qui continuent à se produire dans nos communautés. Celles-ci sont dévastées, leurs familles sont aussi dévastées… Et nous continuons à faire notre vie normalement. Nous continuons à garder ces souvenirs en tête alors que ces gens luttent».

Avant la rencontre, les écrans du Chase Center ont également affiché le même message de soutien.

Not only are players/coaches wearing shirts that say “End Gun Violence,” but the screens at the Chase Center are also sharing the same message. Steve Kerr: “We feel very strongly as a league it’s time for people to take notice and take part in what should be a nationwide effort.” pic.twitter.com/GN54ofOszO

— Nicole Yang (@nicolecyang) June 5, 2022