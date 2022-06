Roland-Garros 2022 : Rafael Nadal a reçu de multiples injections pendant le tournoi pour anesthésier son pied

Vainqueur, dimanche, de son 22e titre du Grand Chelem et de son 14e titre à Roland-Garros, Rafael Nadal a indiqué avoir reçu de multiples injections durant la quinzaine pour atténuer la douleur au niveau de son pied gauche.

Rafael Nadal a surmonté ses souffrances. Malgré ses douleurs persistantes au pied gauche, l’Espagnol a décroché, dimanche, son 14e sacre à Roland-Garros, surclassant en finale le Norvégien Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0). Mais pour triompher à nouveau sur la terre battue parisienne et ajouter un 22e titre du Grand Chelem à son palmarès, le Majorquin, atteint du syndrome Müller-Weiss, a subi de multiples injections tout au long de la quinzaine, au point de jouer avec le pied gauche «endormi».

«La seule chose qu’on pouvait faire pour me donner une chance ici, c’était de m’endormir le pied. C’est ce qu’on a fait. On a bloqué (la douleur) en faisant des injections d’anesthésiant avant chaque match. Du coup, j’ai joué sans douleur, mais sans aucune sensation ni sensibilité, comme des dents endormies par le dentiste. C’est aussi simple que ça», a révélé l’Espagnol à l’issue de son sacre.

Si cela a fonctionné et lui a permis d’être couronné Porte d’Auteuil, Rafael Nadal n’a pas l’intention de poursuivre sa carrière dans ces conditions et espère trouver une solution rapidement pour pouvoir continuer à joueur sans douleur. «Il est évident que je ne peux pas et que je ne veux pas continuer à jouer dans ces circonstances. Roland-Garros est Roland-Garros, tout le monde sait ce que représente ce tournoi pour moi. Je voulais me donner une chance ici, c'était le seul moyen, donc je l’ai fait. Mais je ne peux pas continuer à jouer avec le pied endormi», a insisté l’homme le plus titré de l’histoire en Grand Chelem.

de nouveaux examens dans les prochains jours

Il devrait ainsi passer des examens dans les prochains jours et commencer un traitement par radio fréquence sur les nerfs de son pied pour atténuer la douleur. Si cette technique fonctionne, il pourrait continuer à jouer et même être présent à la fin du mois à Wimbledon. Dans le cas contraire, il risque de devoir réfléchir à une opération. «Il faut voir si ça vaut le coup ou si ça n'a plus de sens. Pour envisager une opération qui pourrait améliorer la situation, mais qui ne me garantirait pas du tout de pouvoir continuer, il faudra que je comprenne tout», a-t-il confié.

Mais une chose est sûre, l’envie de continuer à jouer au tennis au plus haut niveau est toujours présente. «J’aime ce que je fais. J’aime jouer au tennis et j’aime la compétition. Nous avons atteint nos rêves Roger (Federer), Novak (Djokovic) et moi. Nous avons réussi des choses que nous n’avions sans doute jamais espérées. Ce qui me pousse à continuer, ce n’est pas la course à celui qui est le meilleur ou celui qui a gagné le plus de tournois du Grand Chelem. Ce qui me pousse, c’est la passion pour ce sport, ces moments que je vis», a-t-il insisté. Son avenir sur les courts ne dépend désormais que de son pied gauche.