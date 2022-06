Roland-Garros 2022 : le Roi Rafael Nadal s'offre un 14e sacre dans son jardin

Rafael Nadal, vainqueur de Casper Ruud (6-3, 6-3, 6-0), a décroché, dimanche, son quatorzième titre à Roland-Garros.

A 36 ans, l’Espagnol, qui n’a connu que trois défaites Porte d’Auteuil, n’a fait qu’une bouchée du Norvégien pour s’offrir un nouveau sacre au terme d’une quinzaine où il a été poussé dans ses retranchements notamment après avoir affronté Felix Auger-Aliassime, Novak Djokovic ou encore Alexandr Zverev.

Mais comme son club de cœur, le Real Madrid, il y a quelques jours à Saint-Denis – où il était présent –, Rafa Nadal a inscrit son nom pour la quatorzième fois dans son tournoi fétiche. Il devient le vainqueur le plus âgé de l'histoire sur la terre battue parisienne.

Et surtout, dans la course au record de couronnes majeures, l'Espagnol compte désormais deux longueurs d'avance sur ses deux rivaux historiques, Roger Federer et Novak Djokovic (20 chacun).

Un cinglant 10-0

Pourtant gêné par des douleurs au pied gauche dû au syndrome Müller-Weis qui le gêne de plus en plus ces dernières semaines, «Rafa» a confirmé sa mainmise sur le Grand Chelem parisien. Sur leur terrain de jeu favori, Djokovic, à l'Open d'Australie, et Federer, à Wimbledon, ne se sont imposés respectivement «que» neuf et huit fois. C’est dire l’étendu de cet «exploit».

Ce dimanche après-midi, Rafael Nadal n’a pas tremblé. Il a frappé d’entrée en empochant le premier set en une quarantaine de minutes, sans déployer son meilleur jeu.

Et alors que dans la deuxième manche, le Norvégien de 23 ans a bien pris les devants 3 jeux à 1… l’Espagnol a ensuite répondu en lui infligeant un cinglant 10-0 pour s'imposer en 2h18, dix-sept ans jour pour jour après son premier sacre en 2005.

«Je ne sais pas ce qui peut se passer dans le futur mais je vais continuer à me battre pour essayer de continuer», a-t-il lancé le trophée en mains.

«Le moment le plus difficile a peut-être été après le deuxième match contre (Corentin) Moutet. Je suis arrivé à l'hôtel, je ne pouvais pratiquement plus marcher. J'ai eu la chance d'avoir mon médecin avec moi, a raconté le champion après la rencontre au micro de France 2. On a vécu beaucoup de choses ensemble. Je crois qu'aucun joueur n'a donné autant de travail qu'au médecin de la fédé espagnole (sourire). J'ai joué le pied endormi pendant deux semaines. Il fallait bloquer les nerfs pour que le pied soit insensible. Je ne peux pas continuer de cette manière, il faut trouver une solution. On fera tout ce qu'on pourra pour essayer de continuer. On a parlé à plusieurs médecins, il y a différentes options. On va essayer un traitement la semaine prochaine. Si c'est possible, j'adorerai continuer.»

En attendant qu'il en dévoile plus, son bilan en finale sur la terre battue parisienne est toujours impeccable : quatorze gagnées, aucune perdue. Et il n'a toujours perdu que trois matchs à Roland-Garros, pour 112 gagnés en 115 joués.