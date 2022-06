Equipe de France : l’affaire Mattéo Guendouzi classée sans suite

Mattéo Guendouzi, contrôlé sans permis sur les Champs-Elysées il y a quelques jours, a vu l’affaire être classée sans suite.

Bonne nouvelle pour le milieu de terrain marseillais, actuellement avec l’équipe de France. Après son contrôle sans papier valable au volant d’une Mercedes à Paris, Mattéo Guendouzi s’en tire avec un classement sans suite.

Agé de 23 ans, le joueur de l’OM, dont le permis est suspendu depuis un excès de vitesse remontant au 11 avril dernier dans la région de Marseille, a donc échappé aux poursuites.

La scène s’était déroulée jeudi dernier, à 14h30 sur les Champs-Elysées. Les policiers, qui l’ont arrêté, lui ont demandé son permis. Sauf qu’au moment de contrôler sur leur fichier, ils ont découvert qu'il était suspendu. Le footballeur a alors été invité à s’expliquer au commissariat.

Une erreur d'adresse

Le joueur, qui n’était pas au courant de la suspension du précieux sésame, a alors présenté un décompte de points reçu récemment.

Les enquêteurs ont en effet vérifié et ont pu constater que la suspension avait été envoyée au siège de l’OM et non pas au domicile du joueur. Le parquet n’a donc eu d’autre choix que d’effectuer un classement sans suite pour infraction non caractérisée.

Mattéo Guendouzi a ensuite pu rejoindre le rassemblement des Bleus à Clairefontaine.