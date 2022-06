F1 : Fernando Alonso va battre un record de Michael Schumacher au Grand Prix d’Azerbaïdjan

Le pilote espagnol Fernando Alonso va battre un record de Michael Schumacher à l’occasion Grand Prix d’Azerbaïdjan, programmé ce week-end, dans les rues de Bakou.

Fernando Alonso va entrer un peu plus dans l’histoire de la Formule 1. Le double champion du monde espagnol (2005, 2006) va battre un record lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, qui sera le 342e de sa longue carrière. Il va devenir le pilote avec la plus longue longévité, dépassant la légende Michael Schumacher.

Depuis son premier Grand Prix en Australie le 4 mars 2001, vingt-et-un ans, trois mois et huit jours se seront écoulés jusqu’au départ de la course dans les rues de Bakou, même s’il a effectué une pause de deux ans entre fin 2018 et son retour chez Alpine début 2021.

Pour Michael Schumacher, exactement vingt-et-un ans et trois mois se sont écoulés entre son tout premier Grand Prix en Belgique le 25 août 1991 et son dernier au Brésil le 25 novembre 2012. A noter que le septuple champion du monde avait lui aussi fait une pause entre fin 2006 et début 2010.

Et Fernando Alonso pourrait battre un autre record avant la fin de la saison. Il devrait devenir le pilote qui a disputé le plus grand nombre de Grands Prix, surpassant Kimi Raïkkönen et ses 350 départs. Il devrait égaler le Finlandais à Monza (Italie) le 11 septembre avant de le battre à Singapour le 2 octobre.