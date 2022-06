Coupe du monde 2022 : l'Australie dans le groupe de la France au Qatar

L’Australie, qui a battu le Pérou (0-0 a.p. 5-4 aux TAB) lundi soir en barrages, retrouvera l'équipe de France en phase de groupes de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre). Comme en 2018.

Les champions du monde connaissent leur dernier adversaire dans la poule D du prochain Mondial. En plus du Danemark et de la Tunisie, les hommes de Didier Deschamps retrouveront les Australiens, vainqueurs des Péruviens lundi soir dans un barrage disputé au stade Ahmed bin Ali Stadium d‘Ar-Rayyan au Qatar.

Dans l'enceinte climatisée vu la chaleur extérieure (plus de 35 degrés au coup d'envoi), les Socceroos ont d’ailleurs refroidi les milliers de bouillants supporters sud-américains amassés dans l’enceinte de la banlieue de Doha. Dominatrice toute la partie, la Blanquirroja s'est montrée trop maladroite et incapable de trouver l'ouverture.Les Socceroos ont en profité pour décrocher leur billet au terme de la séance de tirs au but.

Le gardien Andrew Redmayne, entré en fin de match pour la séance, a été le héros des siens avec ses «danses» pour déconcentrer ses adversaires.

Les hommes de Graham Arnold, qui avaient terminé troisièmes de leur groupe de qualification, derrière l'Arabie Saoudite et le Japon avant d’éliminer les Émirats Arabes Unis, disputeront leur cinquième Coupe du monde consécutive.

Mardi, le Costa Rica et la Nouvelle-Zélande s'affrontent pour le dernier billet qualificatif dans le relevé groupe E, avec l'Espagne, l'Allemagne et le Japon.

Le programme de l’Australie dans le groupe D :

22 novembre : France-Australie (20h)

26 novembre : Tunisie-Australie (11h)

30 novembre : Australie-Danemark (16h)