«Vous n’avez pas honte ?» : les supporters très remontés contre l’équipe de France de football

A travers une série de messages publiés sur les réseaux sociaux, le collectif de supporters les «Irrésistibles français» a fait part de sa colère et déploré l’attitude des joueurs de l’équipe de France de football à l’issue des quatre matchs de Ligue des nations.

L’équipe de France a connu un rassemblement compliqué. Avec deux nuls et deux défaites lors des quatre matchs de Ligue des nations programmés durant la première quinzaine de ce mois de juin, les Bleus ne peuvent plus prétendre à défendre leur titre dans la compétition et ont accumulé les doutes à cinq mois du coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar. Mais ce n’est pas tout. Ils ont également perdu une partie de l’amour de leurs fidèles supporters des «Irrésistibles français».

Créé il y a 20 ans, le groupe historique des supporters de l’équipe de France a exprimé sa colère sur les réseaux sociaux, en pointant du doigt l’attitude des hommes de Didier Deschamps. Les fans des Tricolores reprochent notamment aux joueurs de ne pas être venus les saluer et les remercier pour leur soutien à l’issue de la défaite, lundi soir, contre la Croatie au Stade de France (0-1).

«Perdre c’est une chose acceptable, manquer de respect non. Bonnes vacances les joueurs…», a posté sur Twitter le groupe de supporters quelques instants seulement après le coup de sifflet final avant de répondre à un tweet de l’équipe de France. «Vous n’avez pas honte ? Seuls Kimpembe, Rabiot, Coman, Griezmann, Pavard et Lloris ont eu un minimum de respect. Les autres, seulement du mépris», ont déploré les supporters, qui n’ont jamais cessé d’encourager les coéquipiers d’Hugo Lloris que ce soit au Stade de France face aux Danois (1-2) et aux Croates (0-1), mais aussi en Croatie (1-1) et en Autriche (1-1) malgré les résultats décevants.

Vous n’avez pas honte @equipedefrance ?



Seuls Kimpembe, Rabiot, Coman, Griezmann, Pavard et Lloris ont eu un minimum de respect. Les autres, seulement du mépris.



On sait que d’habitude il leur faut quelqu’un pour les empêcher d’aller au vestiaire sans saluer les tribunes. https://t.co/msZyi5QIXD — (@IF_Supporters) June 13, 2022

Président du club de supporters, Hervé Mougin a également fermement regretté ce manque de considération en dépit de leur soutien indéfectible. «Seulement 5 joueurs qui viennent timidement saluer une tribune qui ne les a jamais lâchés pendant 4 matchs… c’est bien plus triste que 2 points sur 12, de loin !», a-t-il posté sur son compte personnel.

Seulement 5 joueurs qui viennent timidement saluer une tribune qui ne les a jamais lâchés pendant 4 matchs… c’est bien plus triste que 2 points sur 12, de loin ! https://t.co/H4n5ucKez2 — Hervé MOUGIN (@HerveMougin) June 13, 2022

Il a été imité par Anne Costes, responsable des déplacements des «Irrésistibles Français», qui a encouragé les joueurs de l’équipe de France à prendre exemple sur leurs adversaires. «En dehors du jeu, les bleus feraient bien de s'inspirer de leurs adversaires pour saluer leurs supporters ! 4 matchs et jamais les bleus ne se sont approchés de nous. Regardez les Danois, les Croates ou les Autrichiens…», a-t-elle imploré.

Coucou @equipedefrance ! En dehors du jeu, les bleus feraient bien de s'inspirer de leurs adversaires pour saluer leurs supporters! 4 matchs et jamais les bleus ne se sont approchés de nous. Regardez les Danois, les Croates ou les Autrichiens... @IF_Supporters — Anne Costes (@AnneV78) June 13, 2022

Reste à savoir si le message aura été entendu par les Bleus qui doivent affronter l’Autriche au Stade de France le 22 septembre prochain avant de se déplacer trois jours plus tard au Danemark. Avec le soutien des «Irrésistibles français» ?