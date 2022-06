«Peut-être que je serais tué pour ces mots» : l’ancien capitaine de la Russie supplie Vladimir Poutine d’arrêter la guerre

Véritable icône dans son pays, l’ancien capitaine de l’équipe de Russie de football, Igor Denisov, a supplié Vladimir Poutine de mettre un terme à la guerre menée contre l'Ukraine depuis la fin du mois de février.

Les voix continuent de s’élever pour protester contre la guerre menée par l’armée russe en Ukraine. Partout dans le monde, mais aussi en Russie. Et parmi elles, celle d’Igor Denisov. Après le n°1 mondial de tennis Daniil Medvedev ou encore le cycliste Pavel Sivako, l’ancien capitaine de l’équipe de Russie de football (54 sélections) a regretté l’invasion de l’Ukraine ordonnée par Vladimir Poutine. Retraité des terrains depuis 2019, Denisov a condamné les agissements du président russe.

«C’est guerre est un désastre, c’est une horreur totale», a-t-il déclaré lors d’une interview sur Youtube. Et il a révélé avoir écrit une lettre à Vladimir Poutine pour lui supplier de mettre un terme à cette guerre. «C’était trois, quatre jours après. Je lui ai même dit que j’étais prêt à me mettre à genoux devant lui pour qu’il arrête tout», a indiqué l’ancien joueur passé par le Zénith Saint-Pétersbourg, le Dinamo Moscou ou encore le Lokomotiv Moscou.

Et il est conscient que cette prise de position contre la stratégie militaire de son pays n’est pas sans risque pour sa vie. «Peut-être qu’ils vont m’envoyer en prison ou me tuer pour ce que je dis et ces mots, mais je n’énonce que des faits », a-t-il lâché. Après la loi approuvée par le Parlement russe, concernant les personnes qui manifestent leur désapprobation contre l’invasion de Ukraine, Igor Denisov encourt une peine pouvant aller jusqu’à quinze ans de prison.