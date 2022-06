Russie : que se passerait-il si Vladimir Poutine mourait ?

Vladimir Poutine est-il proche de la fin ? Depuis plusieurs semaines, les spéculations autour de la santé du dirigeant russe vont bon train, posant en creux la question de sa succession. Que se passerait-il pour l’avenir de la Russie et du monde si le maître du Kremlin venait à mourir dans un avenir proche ?

En Russie et partout ailleurs, les rumeurs concernant la santé de Vladimir Poutine se répandent à une vitesse folle. Cancer, maladie de Parkinson…nombreuses sont les hypothèses qui alimentent les réseaux sociaux en raison de ses récents changements physiques. Une santé réputée déclinante qui aurait potentiellement joué un rôle dans sa décision d'envahir l'Ukraine le 24 février dernier.

Au pays des tsars, avec son régime politique autoritaire et centré sur son président, la mort du chef d'État de 69 ans aurait de nombreuses conséquences. D'abord pour la Russie, mais aussi pour tous les autres pays, en particulier si elle intervient au cours des prochaines semaines.

De l’invasion de l’Ukraine à l’isolement économique du pays, en passant par les alliances avec d’autres puissances mondiales, Vladimir Poutine laisserait derrière lui des dossiers brûlants, dont la gestion reviendrait naturellement à son successeur.

L'intérim pour le Premier ministre

«Je ne préfère pas répondre à de telles questions», avait lancé le dirigeant russe au sujet de son éventuelle succession. Et pour cause, s’il reste en pleine possession de ses moyens, Vladimir Poutine devrait rester au pouvoir au moins jusqu’en 2036, grâce à une loi récemment adoptée lui permettant d’effectuer encore deux mandats supplémentaires. Un scénario qui pourrait se répéter, encore et encore, après cette date. En revanche, s’il venait à décéder brusquement, la Constitution russe prendrait alors le relais.

D’après les textes, si Vladimir Poutine venait à être temporairement ou de manière permanente empêché de diriger son pays, l’article 92 de la Constitution russe prévoit que l’intérim soit assuré par le Premier ministre. Pendant la durée de son empêchement s’il est temporaire, et pour une durée de trois mois maximum en cas de décès, le temps d’organiser des élections pour élire un nouveau chef d’État.

Un grand favori se dégage

Dans les deux cas de figure, c’est donc l’actuel Premier ministre, Mikhaïl Michoustine, qui prendrait la suite de Vladimir Poutine. Reste que malgré une belle cote de popularité auprès de la population russe, il ne serait pourtant pas forcément le successeur désigné au Kremlin. C’est en tout cas ce que rapporte Anna Colin Lebedev sur Twitter, une spécialiste des sociétés post-soviétiques (Russie, Biélorussie, Ukraine) et maîtresse de conférences en sciences politiques à l’université Paris-Nanterre.

D’après elle, l’homme de 56 ans ne bénéficierait pas d’un réel appui au sein du pouvoir politique, il serait notamment éloigné du puissant cercle des généraux militaires, et n’aurait pas d’ambition débordante ni de soif de pouvoir. Des informations confirmées par le Daily Mirror, qui ajoute qu’un autre homme politique russe est en bien meilleur position pour succéder à Vladimir Poutine : son actuel bras droit, Nikolaï Patrouchev.

Pas de changement de cap

Actuellement secrétaire du Conseil de sécurité russe, Nikolaï Patrouchev est régulièrement évoqué pour prendre la succession de Vladimir Poutine. En plus de jouir d’une excellente relation avec ce dernier (ils sont nés la même année, dans la même ville de Saint-Pétersbourg, ont suivi les mêmes études et sont tous les deux passés par la case KGB), il partage sa vision politique : celle de la place prépondérante que la Russie doit occuper dans le monde, notamment face aux États-Unis et au bloc occidental.

On peut donc imaginer que si Vladimir Poutine venait à décéder, et Nikolaï Patrouchev à le remplacer, il ne faudrait pas s’attendre un changement radical de politique, bien au contraire. Selon les renseignements américains, ce serait même lui qui aurait murmuré à l’oreille du chef du Kremlin pour l’inciter à poursuivre son avancée en Ukraine.

Néanmoins, en Russie l’histoire montre qu’il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives, et malgré son statut de grand favori, Nikolaï Patrouchev n’est pas assuré d’être le successeur de son ami Vladimir Poutine. Dans l’hypothèse où le dirigeant devrait se retirer définitivement, plusieurs personnalités politiques pourraient tirer leur épingle du jeu et rebattre les cartes du pouvoir, sans pour autant changer radicalement de cap.