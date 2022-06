Formule 1 : Max Verstappen tient tête à Carlos Sainz au Canada et s’envole au championnat du monde

Une semaine après son succès à Bakou, Max Verstappen a signé une nouvelle victoire, ce dimanche, au Grand Prix du Canada, en résistant à Carlos Sainz, pour accentuer davantage son avance en tête du championnat du monde.

Max Verstappen n’avait encore jamais gagné à Montréal. C’est désormais chose. Parti en pole position, le pilote néerlandais a ajouté, ce dimanche, le Grand Prix du Canada et une 26e victoire à son palmarès à seulement 24 ans. Mais il aura dû lutter jusqu’au bout pour passer en tête sous le drapeau à damiers.

Le champion du monde en titre a pourtant vécu 50 premiers tours tranquille, menant d’une main de maître la course. Mais à 20 tours de l’arrivée, la sortie de piste de Yuki Tsunoda, provoquant l’entrée en piste de la voiture de sécurité, est venue rebattre les cartes et offrir la possibilité à Carlos Sainz de décrocher son premier succès en Formule 1.

Mais l’Espagnol devra encore attendre. Collé à la Red Bull jusqu’à l’arrivée, le pilote Ferrari n’a pu contester la suprématie de Verstappen, qui a parfaitement contenu Sainz pour réaliser une nouvelle très bonne opération dans la course au titre.

Max Verstappen remporte la course devant Sainz ! Suivez le débrief tout de suite sur CANAL+ !#CanadianGP | https://t.co/7plkVVV12v pic.twitter.com/wfEyu4dk4B — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) June 19, 2022

Tout juste une semaine après sa victoire dans les rues de Bakou (Azerbaïdjan), le Néerlandais a encore fait le plein de points, quand son coéquipier Sergio Pérez, seulement 13e sur la grille de départ, a été contraint à l’abandon (boite de vitesse), et Charles Leclerc, parti de la 19e place pour avoir changé de moteur, a dû se contenter de la 5e place, derrière les Mercedes de Lewis Hamilton (3e) et George Russel (4e), après avoir néanmoins effectué une belle remontée.

Vainqueur de six courses sur neuf cette saison, «Mad Max» compte désormais 46 points d'avance sur Sergio Pérez et 49 sur Charles Leclerc et il semble parfaitement lancé sur la route d’une deuxième couronne mondiale. Surtout s’il venait à réaliser la passe de trois dans deux semaines au Grand Prix de Grande-Bretagne sur le circuit de Silverstone.