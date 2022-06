Apple acquiert les droits d’un film sur la Formule 1 avec le réalisateur de Top Gun 2, Brad Pitt, et Lewis Hamilton en producteur

Apple a officiellement acquis les droits pour la production d'un film sur la Formule 1 réalisé par Joseph Kosinski («Top Gun : Maverick»). Brad Pitt aura le rôle principal, et le long-métrage se paiera le luxe de recevoir les conseils de Lewis Hamilton en personne.

Les fans de F1 en salivent déjà. Joseph Kosinsky, à l’affiche actuellement de «Top Gun : Maverick», va réaliser un film pour Apple dans lequel Brad Pitt tiendra le rôle principal, celui d’un ancien pilote qui va former un débutant.

Apple has purchased the rights to a Formula 1 film with expected budget of $140million.





The film is set to star Brad Pitt and be directed by Top Gun’s Joseph Kosinski. Producers on the project: Jerry Bruckheimer and Sir Lewis Hamilton. pic.twitter.com/WphhgdHsNj

