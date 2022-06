Léon Marchand : tout savoir sur la nouvelle pépite de la natation française

Léon Marchand est devenu samedi 18 juin, champion du monde du 400m 4 nages à Budapest. Voici ce qu’il faut savoir de la nouvelle star de la natation tricolore.

A 20 ans, Léon Marchand a décroché son tout premier titre de champion du monde de natation en remportant samedi le 400m 4 nages à Budapest. De quoi confirmer les espoirs placés en lui ces dernières années.

Annoncé comme la future pépite française des bassins, le Toulousain, qui mesure 1,83m, marche sur les traces des plus grands. Mais il n’a pas suivi les pas de ces aînés comme Florent Manaudou. Il a décidé de «taper» plus haut avec la légende Michael Phelps.

En effet, Léon Marchand, qui est devenu le huitième Français champion du monde de natation (le premier depuis Camille Lacourt en 2017), a pris la direction de l'université américaine d'Arizona State, pour s'entraîner sous les ordres de Bob Bowman, le mentor du nageur américain aux 23 titres olympiques.

Famille de champions

L'entraîneur américain, qui fait partie de l'encadrement français sur ces Mondiaux, a d’ailleurs révélé il y a quelques semaines que son élève avait progressé sur plusieurs plans. «Nous avons continué d'améliorer sa nage, a-t-il expliqué. Il a beaucoup progressé dans ses mouvements de battements et d'ondulations sous l'eau. Il a aussi commencé à s'entraîner plus intensément, donc il est plus fort et a gagné en muscles cette année, ce qui est une partie importante de son évolution.»

Léon Marchand est issu d'une famille de grands champions. Son père, Xavier, médaillé à trois reprises au cours de sa carrière en 200m quatre nages (aux championnats du monde et d'Europe), sa mère, Céline Bonnet, qui a participé aux JO de 1992 et a détenu plusieurs records de France, et son oncle Christophe, qui a disputé les JO en 1988 et 1992 et déteint une médaille de bronze européenne, lui ont donné le goût du chlore et de la compétition.

Alors qu’il a encore l’occasion de décrocher d’autres titres dans le bassin de Budapest, il pense aussi aux Jeux olympiques de Paris dans deux ans… où il sera sûrement l’une des grandes stars tricolores.