UFC - Ciryl Gane : «J'ai pleuré après ma défaite contre Francis Ngannou»

Ciryl Gane, qui combattra le 3 septembre lors de l’UFC Paris, est revenu ce lundi pour CNEWS sur sa défaite en janvier dernier contre Francis Ngannou pour le titre mondial.

Il n’a pas perdu le sourire. Quelques mois après sa première défaite en carrière, lors de sa première tentative de titre UFC, contre Francis Ngannou, Ciryl Gane, qui sera en lice contre Tai Tuivasa le 3 septembre à Paris (dont les places seront mises en vente vendredi 24 juin), s’est confié à CNEWS sur ce premier revers qu’il a complètement digéré.

On vous retrouvera le 3 septembre à l’occasion de l’UFC Paris contre Tai Tuivasa des mois après votre défaite contre Francis Ngannou. Est-ce que ce sera un bon combat de reprise ?

Peu importe l’adversaire à vrai dire. Je pense que j’ai ce qu’il faut comme toujours mais il faut bosser. Sur le papier, ça pourrait donner quelque chose comme Derrick Lewis… il faudra suivre le game plan habituel.

Un événement comme l’UFC à Paris, c’est quelque chose qui vous rend heureux ?

Je suis heureux pas forcément à l’échelle personnelle mais pour les fans de MMA et d’UFC en France qui vont enfin accéder facilement à un show UFC. Ce n’est pas tout le monde qui a la possibilité de se rendre aux Etats-Unis pour aller en voir. J’espère vraiment que les gens viendront des quatre coins de la France et que l’ambiance sera au rendez-vous.

A quel type d’ambiance vous attendez-vous justement ?

L’UFC London m’a vraiment impressionné. Superbe ambiance… on connaît le public anglais, c’est l’un des meilleurs et c’est compliqué de faire mieux. Mais j’espère que l’on va s’en approcher. J’espère qu’il y aura des bons supporters présents. Pas uniquement pour moi. On aura de bons combattants et combattantes, donc j’espère que les fans seront là.

Vous évoquez la joie des supporters mais pas la vôtre…

Non, comme je le dis, je pense aux fans mais à mon échelle, ce n’est pas quelque chose de «fou». Je suis content mais quand j’ai commencé le MMA, c’était pour subvenir aux besoins de ma famille et ensuite faire plaisir aux gens. Et si je fais plaisir aux gens, je me fais plaisir.

Comment avez-vous encaissé cette première défaite en carrière ?

La première chose que j’ai faite c’est m’excuser devant la caméra. Parce que la physionomie du combat a fait que ça s‘est joué sur des détails. Mais c’est le sport, ça se joue sur des détails. Mais ensuite, il y a eu le contrecoup quand je sors de la cage. Tu croises les fans et tu passes par la case médecin directement. Et là… c’est quelque chose que je n’ai pas dit, je n’en ai pas honte, mais je me retrouve seul et j’ai chialé. J’ai chialé et je me suis dit «Putain !». En fait, j’étais dégouté d’avoir perdu comme ça. Et ensuite, interviews et le soir, j’ai oublié.

La preuve que vous êtes humain…

Plutôt un compétiteur. C’était comme un gosse qui perd une partie ou autre sur le coup, qui pleure, qui n’est pas content. Mais après ça passe. C’est mon surnom quoi «Bon Gamin». Dans la foulée, le positif a repris.

Vous avez complètement digéré cette défaite ?

Complètement. Limite, le soir même j’ai digéré. Après, il y avait quelques petites piqûres de rappel notamment dans le retour, dans l’avion. Je regardais le «King» (Fernand Lopez, son entraîneur, ndlr). Là, quand on en reparle à tête reposée, je me dis : «oui, il a manqué quelques détails, c’est dommage.» Mais ce n’est pas quelque chose que j’ai en travers de la gorge.

Une revanche est-elle prévue contre Francis Ngannou ?

C’est ce que j’ai demandé dès le début. Et comme je suis un compétiteur et que c’est la seule personne qui m’a mis une défaite, oui.

Son rêve semble être désormais la boxe anglaise, comme vous d’ailleurs dans le futur. Pourquoi pas des retrouvailles sur un ring, un jour ?

Pourquoi pas ! Lorsque je suis parti de la boxe-thaï, j’avais le choix entre boxe anglaise et MMA. J’ai finalement choisi le MMA après ma rencontre avec Fernand Lopez.

