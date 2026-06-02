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MMA : une ancienne star de l’UFC qui a reçu une double greffe des poumons va combattre dans les prochaines semaines

Ben Askren est un ancien champion du Bellator. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ben Askren, ancienne gloire du MMA passé notamment par l’UFC, a annoncé qu’il allait combattre en lutte prochainement après avoir connu une double greffe des poumons.

Il revient de très loin. L’Américain Ben Askren a annoncé, lundi 1er juin au soir, qu’il allait affronter Belal Muhammad lors du RAF 11, le 18 juillet à la Panther Arena de Milwaukee. Une annonce qui a surpris la sphère des sports des combats puisque l’Américain a subi une lourde opération.

Ancien champion du Bellator notamment, Askren a survécu à une pneumonie aggravée. Il a été hospitalisé près de deux mois et a dû subir une double greffe des poumons pour survivre.

Âgé de 41 ans, moins d’un an après cette opération, il va donc effectuer l’un des retours les plus fous de l’histoire. Ce sera donc face à l’ancien champion de l’UFC.

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Si, pour Ben Askren, ce combat est l’occasion de montrer qu’il est bien de retour de loin, Belal Muhammad disputera son deuxième combat dans cette organisation.

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