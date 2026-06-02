MMA : une ancienne star de l’UFC qui a reçu une double greffe des poumons va combattre dans les prochaines semaines

Ben Askren, ancienne gloire du MMA passé notamment par l’UFC, a annoncé qu’il allait combattre en lutte prochainement après avoir connu une double greffe des poumons.

Il revient de très loin. L’Américain Ben Askren a annoncé, lundi 1er juin au soir, qu’il allait affronter Belal Muhammad lors du RAF 11, le 18 juillet à la Panther Arena de Milwaukee. Une annonce qui a surpris la sphère des sports des combats puisque l’Américain a subi une lourde opération.

Ancien champion du Bellator notamment, Askren a survécu à une pneumonie aggravée. Il a été hospitalisé près de deux mois et a dû subir une double greffe des poumons pour survivre.

Ben Askren announced he’s wrestling Belal Muhammad at RAF 11 on July 18 🤯



Just one year after a life-saving double lung transplant 😳



(via @arielhelwani) pic.twitter.com/aS4sMCpgu6 — Happy Punch (@HappyPunch) June 1, 2026

Âgé de 41 ans, moins d’un an après cette opération, il va donc effectuer l’un des retours les plus fous de l’histoire. Ce sera donc face à l’ancien champion de l’UFC.

Si, pour Ben Askren, ce combat est l’occasion de montrer qu’il est bien de retour de loin, Belal Muhammad disputera son deuxième combat dans cette organisation.