Espagne : le FC Barcelone va quitter le Camp Nou

Le FC Barcelone va quitter son mythique stade du Camp Nou, qui va subir des travaux de rénovation, et jouer le temps d’une saison au stade olympique Lluis Companys.

Le Camp Nou fait sa mue. L’antre du FC Barcelone va subir d’importants travaux de rénovation au cours des prochains mois, obligeant le club catalan à évoluer dans une autre enceinte. Cette saison, malgré le début de travaux, les hommes de Xavi pourront toujours jouer dans leur mythique stade, mais lors de la saison 2023-2024, ils évolueront au stade olympique Lluis Company, situé à six kilomètres du Camp Nou et doté de près de 56.000 places.

La première partie des travaux se concentrera cette saison sur le premier et le deuxième étage, la zone technologique ainsi que les abords du stade et l'urbanisation extérieure. La rénovation du troisième étage et du toit, qui doit couvrir toute l’enceinte, devrait intervenir la saison suivante, empêchant les Blaugrana d’évoluer dans leur stade et les obligeant donc à emprunter le stade olympique. Mais ce dernier devra subir quelques modifications.

«Le Barça s’est engagé à adapter les installations olympiques et à moderniser les services et les espaces annexes tels que la tribune de presse, les vestiaires et un parking intérieur», a déclaré le président Joan Laporta, ce mardi, lors d’une conférence de presse.

Même si les travaux ne seront pas entièrement terminés, Barcelone devrait faire son retour au Camp Nou lors de la saison 2024-2025 avec une capacité réduite de 50%. Concernant la fin des travaux et la livraison définitive du nouveau Camp Nou, aucune date n’a encore été dévoilée par le club.