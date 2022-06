PSG : Pourquoi Christophe Galtier n’est toujours pas l’entraîneur

Annoncé comme le favori pour succéder à Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur du PSG, Christophe Galtier n’a toujours pas signé avec le club de la capitale en raison des exigences de l'Argentin pour quitter Paris.

C'est désormais une certitude. Christophe Galtier sera le futur entraîneur du PSG. L'ancien coach de Lille a été officiellement remplacé par Lucien Favre à Nice et le champion de France en titre serait enfin parvenu à trouver un accord financier avec le club azuréen, à hauteur de 8 millions d'euros, pour racheter les deux dernières années de contrat de Galtier. Mais, à moins d'une semaine de la reprise de l’entraînement des Parisiens, programmée ce lundi 4 juillet au Camp des Loges, sa signature traîne et l’officialisation de son arrivée à la place de Mauricio Pochettino se fait toujours attendre. Et pour cause.

S'il s'est vu signifier par les dirigeants parisiens la fin de son aventure dans la capitale, l'Argentin est toujours officiellement l’entraîneur du PSG. Entamées il y a plusieurs semaines, les négociations se poursuivent pour entériner son départ, mais elles traînent en longueur. Si les deux parties sont d’accord pour mettre un terme à leur collaboration, les discussions tournent autour des indemnités que devront percevoir Pochettino et son staff.

L'indemnité totale de départ se chiffrerait à 15 millions d’euros et Paris serait disposé à payer cette somme correspondant à la dernière année de contrat. Mais, selon L'Equipe, Mauricio Pochettino chercherait à percevoir une partie des primes de résultats que lui et les membres de son staff auraient touchées s’il était resté en fonction. Elle serait de l’ordre de deux millions d’euros. Une demande qui a été refusée par le PSG, qui estime que ces primes de résultats ne seraient pas le fruit de leur travail, n’étant plus à la tête du club.

Malgré ce blocage dans les discussions, Paris et Pochettino sont conscients qu’une solution doit être rapidement trouvée pour mettre un terme au plus vite à leur histoire. D’autant que tant que l’ancien défenseur est en place, Paris ne peut nommer un nouvel entraîneur. Les choses pourraient ainsi s’accélérer dans les prochaines heures pour permettre à l'Argentin comme au PSG de tourner la page. Et pour le club parisien de repartir d'une page blanche avec Christophe Galtier à sa tête.