Guerre en Ukraine : un joueur polonais interdit de Coupe du monde pour avoir signé dans un club russe

L’international polonais Maciej Rybus a été écarté de la sélection et interdit de Coupe du monde au Qatar pour avoir signé dans le club russe du Spartak Moscou.

Il risque de regretter son choix. Maciej Rybus a été exclu de l’équipe de Pologne par son sélectionneur et des préparatifs en vue de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre) pour être resté dans le championnat russe et avoir signé au Spartak Moscou.

«En raison de sa situation en club, Czeslaw Michniewicz (sélectionneur de l’équipe de Pologne) ne le convoquera pas pour le camp d’entraînement de la sélection en septembre et ne le prendra pas en compte lors de la composition de la sélection pour la Coupe du monde au Qatar», a annoncé la Fédération polonaise de football dans un communiqué.

Le défenseur (32 ans), qui évoluait depuis cinq ans au Lokomotiv Moscou, avait déjà été vivement critiqué pour être resté en Russie malgré l’invasion de l’Ukraine, qui est pourtant un allié fidèle de la Pologne. Cette dernière avait d’ailleurs refusé de disputer en mars sa demi-finale de barrage d’accession au Mondial contre la Russie, avant qu’elle ne soit suspendue de toutes compétitions internationales.

Et la décision d’écarter Maciej Rybus est un choix fort de la part du sélectionneur et de la Fédération. Car avec 66 sélections au compteur, il est l’un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe polonaise, qui aura fort à faire au Qatar dans une poule C loin d’être simple avec l’Argentine, l’Arabie Saoudite et le Mexique.