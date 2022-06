Cyclisme : Romain Bardet se demande ce que Kylian «Mbappé fait de ce qu'il gagne»

Le cycliste français Romain Bardet a comparé son salaire à celui de Kylian Mbappé, tout en se demandant ce que le footballeur pouvait en faire.

Romain Bardet, cycliste de l’équipe DSM, s’est confié sur le montant annuel de son salaire, dans une interview au magazine «Pédale !», tout en avouant ne pas comprendre ce que fait Kylian Mbappé de son propre argent.

L’Auvergnat a révélé qu’il touchait autour de 50.000 euros par mois, soit un million et demi par an. Bien loin du salaire de Kylian Mbappé qui vient de prolonger de trois saisons au PSG.

«J'ai du respect pour Mbappé, il cogite bien, mais je me demande ce qu'il fait de ce qu'il gagne», a-t-il lancé loin de se plaindre. «Un million et demi d’euros taxés à 45%, donc autour de 50.000 par mois. C’est beaucoup d’argent, mais je sais de combien j’ai besoin pour être heureux, poursuit-il. J’ai une Porsche dans mon garage, une belle maison qui vaut un million d’euros. Pas besoin d’une deuxième grosse bagnole ou d’une deuxième maison. J’ai tout ce qu’il me faut.»

Romain Bardet, qui sort d’un abandon douloureux sur le Giro (victime d’une gastro-entérite alors qu’il était en course pour la victoire finale), a annoncé qu’il viserait plus sûrement les victoires d’étape que le classement général sur le Tour de France en juillet.