Wimbledon 2022 : favoris, dotation, diffusion TV… Tout savoir sur le tournoi du Grand Chelem

L’édition 2022 de Wimbledon se tient à partir du lundi 27 juin et jusqu’au dimanche 10 juillet. Favoris, prize-money, diffusion TV… Voici tout ce qu’il faut savoir sur le tournoi du Grand Chelem joué sur gazon.

Dates

Le 3e Grand Chelem de la saison se disputera sur le gazon du All England Club à partir du lundi 27 juin, date du 1er tour pour le tableau masculin et féminin, jusqu’au dimanche 10 juillet, date de la finale hommes.

Dotation

Les vainqueurs hommes et dames de cette 138e édition toucheront chacun la somme de 2,34 millions d’euros. Les finalistes percevront eux 1,23 million d’euros. Les joueurs et joueuses qui échoueront en demi-finales se verront remettre 626.000 euros. Voici la dotation complète :

Vainqueur : 2,34 millions d’euros

Finaliste : 1,23 million d’euros

Demi-finale : 626.000 euros

Quart de finale : 363.000 euros

8e de finale : 222.000 euros

3e tour : 140.000 euros

2e tour : 91.000 euros

1er tour : 58.000 euros

Favoris

Tenant du titre, Novak Djokovic sera le favori pour décrocher un 7e sacre sur le gazon anglais. Mais il devra à nouveau se méfier de Rafael Nadal, son bourreau à Roland-Garros. Moins d’un mois après son 14e titre sur la terre battue parisienne, l’Espagnol figure également parmi les prétendants. Reste à savoir s’il sera suffisamment remis de sa blessure au pied. Finaliste malheureux l’année dernière et récent vainqueur du Queen’s, l’Italien Matteo Berrettini aura lui aussi son mot à dire pour s’offrir son premier Grand Chelem. Tout comme Hubert Hurkacz. En revanche, le n°1 mondial Daniil Medvedev ne sera lui pas présent après la décision des organisateurs d’interdire les joueurs russes et bélarusses de participer au tournoi, en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Chez les Dames, Iga Swiatek, invaincue depuis plusieurs mois et sacrée à Roland-Garros, sera la grande favorite de cette édition 2022, alors que Coco Gauff, finaliste à Paris, et Simona Halep se présenteront en sérieuses outsiders.

Tenue

Wimbledon a plusieurs traditions, dont l’une est de jouer entièrement en blanc. Cette obligation remonte à 1963 et a été imposée par le All England Lawn Tennis and Croquet Club, organisateur du tournoi. Il existe néanmoins une toute petite exception. Les joueurs peuvent arborer une bande de couleur d’un centimètre maximum autorisée sur les bords des manches, jupes et polos. Les tenues doivent être validées auprès de l’organisateur 90 jours à l’avance.

Tenants du titre

Le tenant du titre chez les hommes n’est autre que Novak Djokovic. Sacré pour la 6e fois à Wimbledon l'année dernière, le Serbe avait battu en finale l’Italien Matteo Berrettini en quatre sets (6-7, 6-4, 6-4, 6-3). Ashleigh Barty a été couronnée chez les femmes après sa victoire contre la Tchèque Karolina Pliskova en trois sets (6-3, 6-7, 6-3). Depuis, l’Australienne a mis un terme à sa carrière en mars dernier.

Diffusion TV

L’ensemble des matchs sera diffusé exclusivement sur les chaines du groupe BeIN Sports, qui a acquis les droits du tournoi jusqu’en 2023.