Tennis : une ancienne joueuse australienne a tenté de se suicider en sautant de son balcon

Après une rupture amoureuse douloureuse, l’ancienne joueuse australienne Jelena Dokic (39 ans) a révélé, ce lundi, dans un message posté sur les réseaux sociaux, avoir tenté de se suicider fin avril.

Son récit fait froid dans le dos. Jelena Dokic, qui a mis un terme à sa carrière en 2014, a publié un message, ce lundi, sur les réseaux sociaux dans lequel elle révèle avoir tenté de mettre fin à ses jours le 28 avril dernier en sautant du haut de son immeuble pour que toute sa «peine» et sa «douleur disparaissent.

«J’ai quasiment sauté de mon balcon au 26e étage, quasiment mis fin à mes jours, je n’oublierai jamais cette journée, tout était trouble, tout était noir, sans son, sans lumière, rien ne faisait sens», a-t-elle écrit sur son compte Instagram accompagnant son message d’une photo d’elle les yeux rougis par les larmes.

Cette tentative de suicide serait la conséquence d’une rupture amoureuse douloureuse, après avoir annoncé en janvier dernier sa séparation avec son compagnon au terme de dix-huit ans de vie commune. «Les six derniers mois ont été durs, avec des larmes partout et tout le temps», a-t-elle ajouté. Mais un mois et demi plus tard, elle assure être parvenue à remonter la pente. «J’ai réussi à me sortir de cette situation, je ne sais même pas comment j’y suis parvenue», a indiqué l’ancienne n°4 mondiale, désormais consultante à la télévision australienne.

Et si Jelena Dokic a osé partager son histoire, c’est dans le but de venir en aide aux personnes qui seraient dans la même situation. «Ecrire ces lignes n’est pas facile (…) mais je le fais, car je sais que je ne suis pas la seule à lutter. Soyez conscients que vous n’êtes pas seuls», a-t-elle insisté. Et de conclure : «Je vais revenir plus forte que jamais».

Par le passé, Jelena Dokic, qui a remporté six titres sur le circuit WTA et atteint les demi-finales à Wimbledon en 2000, avait révélé avoir connu des épisodes de dépression liés à l’autoritarisme et aux abus psychologiques de son père et entraîneur Damir, qui a eu plusieurs démêlés avec les instances du tennis et les organisateurs de tournoi en raison de ses coups de sang répétés.