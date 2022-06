Moto GP : Fabio Quartararo chute à deux reprises et est contraint à l’abandon au Grand Prix des Pays-Bas (vidéo)

Victime de deux chutes, ce dimanche, Fabio Quartararo a été contraint à l’abandon au Grand Prix Moto GP, remporté par l’Italien Francesco Bagnaia.

Terrible coup d’arrêt pour Fabio Quartararo. Alors qu’il restait sur deux victoires consécutives, et enchaînait les résultats probants, le champion du monde tricolore a chuté à deux reprises, ce dimanche, et a été contraint d’abandonner au Grand Prix des Pays-Bas, remporté par Francesco Bagnania.

Parti en 2e position sur le tracé d’Assen, le Niçois a chuté une première fois dès les premiers tours. A la lutte pour la 2e place avec l’Espagnol Aleix Espagaro, il a perdu le contrôle de sa moto dans le virage n°5 et s’est retrouvé à terre. S’il a pu repartir, il s’est retrouvé en dernière position.

