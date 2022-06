Moto : Un 3e pilote décède au Tourist Trophy réputé pour être la course la plus meurtrière du monde

Après le Gallois Mark Purslow et le Français Olivier Lavorel, un 3e pilote a perdu la vie lors de l’édition 2022 du Tourist Trophy, réputé pour être la course la plus meurtrière du monde.

Il s’appelait Davy Morgan. Il avait 52 ans. Et comme le Gallois Mark Purslow et le Français Olivier Lavorel avant lui, le pilote nord-irlandais a perdu la vie sur les routes du Tourist Trophy organisé depuis le 29 mai sur l’île de Man. Pilote très expérimenté et très respecté, il n’a pas survécu à un accident survenu sur la section montagneuse du parcours.

«C’est avec le cœur lourd que nous confirmons la perte de Davy Morgan suite à un incident survenu dans le dernier tour de la première Supersport Race», ont indiqué les organisateurs, alors que cette édition marquait les 20 ans de la première participation du Nord-Irlandais.

It is with a heavy heart that the Isle of Man TT Races can confirm the loss of Davy Morgan following an incident on the final lap of the first Supersport Race of the TT 2022.





We extend our deepest sympathy to Davy’s partner Trudy, his family, loved ones, and friends. pic.twitter.com/dq7jDizhkG

— Isle of Man TT Races (@ttracesofficial) June 6, 2022