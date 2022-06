Wimbledon 2022 : la Française Alizé Cornet entre dans l’Histoire du tennis

Victorieuse de la Kazakhe Yulia Putintseva (6-3, 7-6) pour son entrée en lice à Wimbledon, ce lundi, Alizé Cornet a enchaîné une 62e participation consécutive à un tournoi du Grand Chelem. Un record chez les femmes dans l’Histoire du tennis.

Une incroyable performance. Alizé Cornet a fait une entrée victorieuse, ce lundi, à Wimbledon. Pour ses débuts sur le gazon anglais, la Française a dominé la Kazakhe Yulia Putintseva en deux sets (6-3, 7-6). Elle est surtout entrée dans l’Histoire du tennis, en égalant le record de 62 participations consécutives à un tournoi du Grand Chelem chez les femmes, détenu par la Japonaise Ai Sugiyama entre 1994 et 2009.

«C’est une fierté bien sûr. C’est une sacrée preuve de ma longévité, s’est-elle félicitée. J’ai toujours eu beaucoup de discipline dans mon travail quotidien. Et ça paie. (…) J’espère dépasser ce record à l’US Open.»

Depuis l’Open d’Australie 2007, la Niçoise n’a pas manqué le moindre Majeur, si ce n’est Wimbledon 2020 qui avait été annulé en raison de la pandémie de Covid-19. Et son meilleur résultat en Grand Chelem est un quart de finale, atteint en janvier dernier à l’Open d’Australie, où elle avait été éliminée par l'Américaine Danielle Collins.

Au prochain tour, Alizé Cornet, qui a remporté six titres dans sa carrière, sera opposée à l’Américaine Claire Liu (76e), tombeuse de l’Espagnole Nuria Parrizas-Diaz. Et en cas de succès, elle pourrait croiser la route de la N°1 mondiale polonaise Iga Swiatek, victorieuse de Roland-Garros, au 3e tour. Un stade qu’elle n’a plus dépassé depuis son 8e de finale en 2014.