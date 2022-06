Wimbledon 2022 : Nick Kyrgios reconnaît avoir craché vers un spectateur

Le fantasque joueur australien Nick Kyrgios a reconnu avoir craché vers un spectateur, qui l’a insulté, lors de son entrée en lice, mardi, à Wimbledon face au Britannique Paul Jubbs.

Nick Kyrgios a encore fait des siennes. Connu pour ses frasques sur le court, le joueur australien a connu une entrée en lice mouvementée à Wimbledon. S’il a dû batailler pendant cinq sets et plus de trois heures pour écarter le Britannique Paul Jubbs (3-6, 6-1, 7-5, 6-7, 7-5), classé à la 219e place à l’ATP, il a eu des problèmes avec l’arbitre et un juge de ligne ainsi que le public.

A la fin de la partie, il a ainsi craché en direction d’un spectateur qui l’aurait insulté et se serait moqué de lui. «J’ai craché en direction de l’une des personnes qui me manquaient de respect, oui. Je n’aurais pas fait ça à quelqu’un qui me soutenait», a-t-il affirmé en conférence de presse, en assumant son geste. Mais ce spectateur n’était apparemment pas le seul à avoir pris en grippe Kyrgios. «Il y a des mecs en tribunes qui n'avaient pas peur de me critiquer. Cette victoire est pour vous, vous vous reconnaîtrez», a-t-il ajouté.

Auparavant, le fantasque australien s’en était pris au moins à deux reprises à un juge de ligne, lui reprochant son âge et la qualité de sa vue. «Ces gens ont plus de 90 ans, ils ne voient pas la balle», avait-il notamment lancé pendant le match. «J’ai dit que la plupart des arbitres sont plus âgés et je ne pense tout simplement pas que ce soit l’idéal, lorsque vous pratiquez un sport avec de si petites marges. En fait, les jeunes ont une meilleure vue», a-t-il précisé, après la rencontre, avec son franc-parler habituel.

Nick Kyrgios est désormais attendu sur le court, jeudi, pour affronter le Serbe Filip Krajinović au 2e tour pour une rencontre qui risque de connaître de nouvelles facéties. Comme souvent avec l’Australien.