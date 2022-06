Tour de France 2022 : Julian Alaphilippe ne sera pas au départ de la Grande Boucle

Insuffisamment remis de sa lourde chute, il y a deux mois sur Liège-Bastogne-Liège, Julian Alaphilippe ne sera pas au départ du Tour de France, vendredi, à Copenhague (Danemark).

C’est une mauvaise nouvelle pour tous les amoureux du Tour de France. Et les fans de Julian Alaphilippe. Le double champion du monde tricolore n'a pas été retenu par son équipe et ne sera donc pas au départ de la Grande Boucle, ce vendredi, à Copenhague (Danemark). S’il a repris la compétition, dimanche, à l’occasion des championnats de France, les médecins de l’équipe Quick Step Alpha-Vinyl ont estimé que Julian Alaphilippe n’était pas suffisamment remis de sa lourde chute survenue il y a deux mois sur Liège-Bastogne-Liège (24 avril). «La décision de laisser Julian à la maison a été très difficile puisqu’il est l’un des coureurs les plus emblématiques de l’équipe», a indiqué Tom Steels, directeur sportif de Quick-Step, dans un communiqué.

Son retour sur le vélo a pourtant été convaincant à Cholet. Au terme des 240 kilomètres, il a terminé avec le peloton à une honorable 13e place et a surtout contribué au sacre de son coéquipier Florian Sénéchal, lui aussi écarté de la liste des huit coureurs retenus par Quick-Step. «Je ne peux pas dire que j'ai pris beaucoup de plaisir mais j'étais mieux que ce que je pensais, donc je suis content», avait-il déclaré à l’arrivée.

Mais Julian Alaphilippe, qui avait été victime d’un hémopneumothorax et de multiples fractures (côtes et omoplate), semble être encore trop juste pour tenir le coup sur trois semaines et se mettre en évidence sur un Tour de France qui s’annonce encore une fois très relevé. «Julian a travaillé dur pour se remettre en forme après ce qui lui est arrivé à Liège, mais on estime pour un coureur comme lui qu’il est toujours important d’être au sommet de son art et d’être en mesure de se battre avec les meilleurs coureurs du peloton (…) C’est pourquoi nous avons décidé de lui laisser plus de temps pour se rétablir», a ajouté Tom Steels.

Son absence est évidemment un coup dur et une immense déception pour l’un des chouchous du public français. Depuis sa blessure, il avait tout mis en œuvre pour pouvoir être présent sur le Tour de France. Une Grande Boucle si chère à ses yeux pour y avoir remporté six étapes et porté le maillot jaune à 18 reprises.