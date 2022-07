Formule 1 : le terrible accident au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne (vidéo)

Le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne a été marqué, ce dimanche, par un terrible accident, impliquant de nombreux pilotes dont le pilote chinois Guanyu Zhou qui s’est retourné à pleine vitesse.

Scène de chaos au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le début de la course a été marqué par un terrible accident, qui a impliqué de nombreux pilotes dont George Russel, Pierre Gasly et surtout Guanyu Zhou. Le pilote chinois a fini sur le «toit» de son Alfa Romeo et il a fallu plusieurs minutes avant de pouvoir l’extraire de sa monoplace. Le drapeau rouge a été immédiatement été déployé pour interrompre la course.

Dès les premiers mètres, et déjà à haute vitesse, Pierre Gasly s’est retrouvé entre George Russel et Guanyu Zhou. Le Français a touché l’arrière de la Mercedes du Britannique qui a ensuite heurté l’Alfa Romeo du Chinois.

Les images extrêmement impressionnantes du crash de Guanyu Zhou au départ du #BritishGP





Le pilote va bien #BritishGP | https://t.co/t7uFs3yVeh pic.twitter.com/lTtvCw9qbV — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) July 3, 2022

A l’impact, il s’est immédiatement retrouvé à l’envers et sa voiture s’est s’encastrée dans le grillage de protection, qui a évité des conséquences dramatiques aussi bien pour Guanyu Zhou que pour le public. Évacué conscient sur une civière par les secours, il a pu être emmener au centre médical pour subir des examens. Il n'aurait pas de fractures.

Derrière, d’autres pilotes ont été impliqués, notamment Alexander Albon, Esteban Ocon et Yuki Tsunoda, provoquant d’importants dégâts. La course ne pourra reprendre qu'une fois la piste nettoyée et surtout le grillage repéré.