Wimbledon 2022 : l’incroyable ovation reçue par Roger Federer (vidéo)

Invité par les organisateurs de Wimbledon pour le centenaire du stade, construit en 1922, Roger Federer, octuple vainqueur du Grand Chelem, a eu le droit à une incroyable ovation de la part du public anglais.

Son apparition sur le Center Court a déclenché les vivas du public. S’il ne participe pas au Grand Chelem sur le gazon anglais pour la première fois depuis sa première participation dans le tableau principal en 1999, Roger Federer était présent, ce dimanche, à Wimbledon.

Le Suisse, octuple vainqueur du tournoi, a répondu à l’invitation des organisateurs à la cérémonie organisée pour le 100e anniversaire du court central en compagnie de nombreux anciens et actuels champions. Et à l’annonce de son nom, l’Helvète a été accueillie par une incroyable ovation de la part du public présent dans les tribunes.

Preuve que la cote de popularité de Federer, qui se remet d’une nouvelle opération du genou, est toujours intacte. Et s’il n’a plus rejoué depuis son élimination en quart de finale l’année dernière conte le Polonais Hubert Hurkacz, il n’a pas perdu espoir de pouvoir rejouer et «espère pouvoir revenir une fois encore» à Wimbledon.

«Wimbledon me manque. Je savais en quittant le court l’an dernier que l'année qui venait serait dure», a confié le Suisse, qui fêtera ses 41 ans le 8 août prochain et a déjà confirmé sa participation à la Laver Cup fin septembre et au tournoi de Bâle, un mois plus tard, chez lui, en Suisse. Reste à savoir si son corps, et plus particulièrement son genou, lui permettra de voir son souhait être exaucé.