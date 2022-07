Wimbledon 2022 : Alizé Cornet réalise l'exploit d'éliminer la n°1 mondiale Iga Swiatek

Alizé Cornet s'est illustrée samedi de la plus belle des manières à Wimbledon, en s'imposant en deux sets (6-4, 6-2) face à la n°1 mondiale Iga Swiatek. Elle se qualifie ainsi pour les huitièmes de finale.

Après avoir marqué l'histoire du tennis quelques jours plus tôt en enchaînant une 62e participation consécutive à un tournoi du Grand Chelem, Alizé Cornet récidive. La 37e mondiale a réalisé un exploit ce samedi en battant la n°1 mondiale, Iga Swiatek, 6-4, 6-2, au 3e tour de Wimbledon. Elle met ainsi un terme à la série de 37 victoires consécutives de la Polonaise.

La Française de 32 ans affrontera en 8es de finale l'Australienne Ajla Tomljanovic (44e), vainqueur de la Tchèque Barbora Krejcikova (13e).

Swiatek n'avait plus perdu un match depuis son élimination au 2e tour à Dubai en février et avait remporté les six tournois qu'elle a disputés depuis: Doha, Indian Wells et Miami sur dur, Stuttgart, Rome et Roland-Garros sur terre battue.